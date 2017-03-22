破壞車子也能拿金牌？原來是新北特搜幹的好事！
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市為全國人口最多的直轄市，每天也有3、40起零星車禍，其中車禍受困救助案屢見不險，而新北市消防局特搜隊員破壞車體救人時，則是有牌的破壞王；新北市消防局今年派員參加「2017車禍救援挑戰賽」，曾參與過蝶戀花遊覽車、復興空難等搶救的隊員，今天在「快速脫困項目」，迅速破壞車體救出受困者，奪下第一名，名符其實破壞車子也拿金牌，原來是救人第一啦。
新北市消防局說，據統計，台灣車禍意外每天超過100件，傷亡人數每年超過3萬人，新北市轄內車禍案件更是屢見不鮮，消防員面臨各種複雜車禍型態，包括撞擊釀成駕駛夾困、車輛翻覆、重物堆疊等，唯有訓練及不斷實戰，在安全狀況下，搶時間，救出受傷患者、送醫。
新北市消防局獲邀到屏東縣參加，縣政府與中華民國繩索及救援協會主辦的「2017車禍救援挑戰賽」，來自新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、台南市、屏東縣及鐵漢搜救隊等10支隊伍同場競技，比賽「快速脫困」、「標準脫困」及「複雜脫困」等救援場景。
新北市特種搜救隊派出救助好手，包括德音特搜分隊小隊長吳慶和、隊員郭育稱、陳勝欽、曾義凱、王建文、陳浩榮，這些選手都具有相當豐富的救援經驗，曾在近來的蝶戀花遊覽車事故、復興空難、石門漁船翻覆等大型災難現場救援，為了爭取佳績，賽前特搜員也特別針對賽制，到報廢車輛回收業者，針對車禍救助、夾困、翻覆各種案類進行強化訓練及實兵演練。
新北市消防局由專門委員陳勝照領隊參賽，在限時10分中的「快速脫困項目」情境内，特搜隊員藉支撐墊塊、輔助油壓支撐桿，對現場實施穩固，再以運油壓破壞器材、軍刀鋸等破壞器材，破壞車體結構，開創空間並移除障礙物，快速將患者從夾困的車體救出，獲得快速脫困項目第一名，也展現新北特搜隊的專業救援能力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 經典賽Live》美國2：1日本 全場比賽精華
- 被爆當小三嗆正宮 威廉妹坦承已懷孩子...
- 美女主播閃婚製片老闆 當媽慾望勃發
- 福島圍阻體內污水輻射量 高達11西弗
- 高市選戰端牛肉 劉世芳籲建高捷黃線
- 調節白蝦產銷 做成蝦酥、醉蝦
- 遠航機師酒測超標4倍 當天停飛開除
- NBA》溜馬沒本錢重建 大鳥總管：喬治不能走
- 國藝會修組織章程 文化部年列預算補助
- 陽岱鋼指家族有污點... 週刊爆親友為「她」反目
- 郭泰源急性A肝 他說在韓國吃到這個…
- 最後一架將抵台 P-3C七月成軍
- 競爭者眾 客戶流失 碩禾全年EPS估僅4.33元
- 中職主導一級賽事 高志綱︰賽是關鍵
- 特招甄選入學 2校祭出免學雜費
- 川普施政議程引憂 美股重挫
- 3醉男開水門 水庫200萬公升水流光光
- 揪團出遊 高雄5人同染恙蟲病
- Bacalta甜香風味 太陽烘曬香氣
- 克服兩光樂器 三光國中管樂摘冠
- 范冰冰奪亞洲大獎影后 感言沒提李晨狂謝「他」
- 鄭進一風流不戴套 牽拖唐伯虎救援
- 外傳駐泰？李大維打趣答長官與老婆決定
- NBA》聯盟發函禁輪休 詹皇怨：就因為我輪休？
- 溫翠蘋39歲胞妹癌末惡化 淚控廠商詐騙百萬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet unveils US$1.5bn digital infrastructure plan
- 經典賽》美球探瘋狂探詢的日投 2局5K登MLB官網（影音）
- 余文樂楊千嬅續前緣 1個眼神到位
- 滿貫砲炸猿 陳凱倫︰風吹的
- 主打明星臉卻超不像 AV女優手腳並用床戰5男
- 通苑白帶魚捕獲量 慘跌近9成
- 王金平率藍營立委訪日
- 玉女出軌變慾女 《花芯》揉胸色誘陷深淵
- 322水資源日 北水處教節水3秘訣
- MLB開季 殷仔唯一台將
- 士林市場 5月初汰換一次性餐具
- MLB》新球季準備好了 陳偉殷飆春訓代表作
- 中東、北非10機場飛美 禁攜筆電、平板上機
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lawmakers debate NHI policy for Chinese students
- 知本棒壘場胎死腹中 部落主席：最好！
標題：破壞車子也能拿金牌？原來是新北特搜幹的好事！
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email