| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

破壞車子也能拿金牌？原來是新北特搜幹的好事！

2017-03-22  12:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市為全國人口最多的直轄市，每天也有3、40起零星車禍，其中車禍受困救助案屢見不險，而新北市消防局特搜隊員破壞車體救人時，則是有牌的破壞王；新北市消防局今年派員參加「2017車禍救援挑戰賽」，曾參與過蝶戀花遊覽車、復興空難等搶救的隊員，今天在「快速脫困項目」，迅速破壞車體救出受困者，奪下第一名，名符其實破壞車子也拿金牌，原來是救人第一啦。

新北市消防局說，據統計，台灣車禍意外每天超過100件，傷亡人數每年超過3萬人，新北市轄內車禍案件更是屢見不鮮，消防員面臨各種複雜車禍型態，包括撞擊釀成駕駛夾困、車輛翻覆、重物堆疊等，唯有訓練及不斷實戰，在安全狀況下，搶時間，救出受傷患者、送醫。

新北市消防局獲邀到屏東縣參加，縣政府與中華民國繩索及救援協會主辦的「2017車禍救援挑戰賽」，來自新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、台南市、屏東縣及鐵漢搜救隊等10支隊伍同場競技，比賽「快速脫困」、「標準脫困」及「複雜脫困」等救援場景。

新北市特種搜救隊派出救助好手，包括德音特搜分隊小隊長吳慶和、隊員郭育稱、陳勝欽、曾義凱、王建文、陳浩榮，這些選手都具有相當豐富的救援經驗，曾在近來的蝶戀花遊覽車事故、復興空難、石門漁船翻覆等大型災難現場救援，為了爭取佳績，賽前特搜員也特別針對賽制，到報廢車輛回收業者，針對車禍救助、夾困、翻覆各種案類進行強化訓練及實兵演練。

新北市消防局由專門委員陳勝照領隊參賽，在限時10分中的「快速脫困項目」情境内，特搜隊員藉支撐墊塊、輔助油壓支撐桿，對現場實施穩固，再以運油壓破壞器材、軍刀鋸等破壞器材，破壞車體結構，開創空間並移除障礙物，快速將患者從夾困的車體救出，獲得快速脫困項目第一名，也展現新北特搜隊的專業救援能力。

廣告
  • 有牌的車體破壞王？原來是救人啦；新北市消防局搜救隊員，參加「2017車禍救援挑戰賽」，在快速脫困項目奪得第一，圖為實作現場。（記者吳仁捷翻攝）。

    有牌的車體破壞王？原來是救人啦；新北市消防局搜救隊員，參加「2017車禍救援挑戰賽」，在快速脫困項目奪得第一，圖為實作現場。（記者吳仁捷翻攝）。

  • 有牌的車體破壞王？原來是救人啦；新北市消防局搜救隊員，參加「2017車禍救援挑戰賽」，在快速脫困項目奪得第一，圖為實作現場。（記者吳仁捷翻攝）。

    有牌的車體破壞王？原來是救人啦；新北市消防局搜救隊員，參加「2017車禍救援挑戰賽」，在快速脫困項目奪得第一，圖為實作現場。（記者吳仁捷翻攝）。

  • 有牌的車體破壞王？原來是救人啦；新北市消防局搜救隊員，參加「2017車禍救援挑戰賽」，在快速脫困項目奪得第一，圖為實作現場。（記者吳仁捷翻攝）。

    有牌的車體破壞王？原來是救人啦；新北市消防局搜救隊員，參加「2017車禍救援挑戰賽」，在快速脫困項目奪得第一，圖為實作現場。（記者吳仁捷翻攝）。

  • 有牌的車體破壞王？原來是救人啦；新北市消防局搜救隊員，參加「2017車禍救援挑戰賽」，在快速脫困項目奪得第一，圖為實作現場。（記者吳仁捷翻攝）。

    有牌的車體破壞王？原來是救人啦；新北市消防局搜救隊員，參加「2017車禍救援挑戰賽」，在快速脫困項目奪得第一，圖為實作現場。（記者吳仁捷翻攝）。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 消防 特搜
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：破壞車子也能拿金牌？原來是新北特搜幹的好事！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.