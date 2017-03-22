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雲林工策會總幹事黃財福涉農會選舉賄選 縣府：尊重司法

2017-03-22  12:48

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣工策會總幹事黃財福涉及土庫農會會員代表選舉賄選，經檢察官複訊後，以5萬元交保，消息傳回雲林縣府後，高層反應極為慎重，經副縣長丁彥哲與縣長李進勇討論後，初步表示會「尊重司法、勿枉勿縱。」也指出，黃財福已向縣府請假。

丁彥哲表示，縣府反賄選的態度與決心一直不變，對一級主管涉及農會賄選案，由於事出突然，還需要進一步了解狀況，也希望司法迅速展開調查，勿枉勿縱，縣府針對黃財福後續處理，會依相關規定辦理。

黃財福在前縣長蘇治芬時代曾任肉品市場總經理，並曾代表民進黨參選土庫鎮長，失利後進入李進勇縣府團隊擔任行政處處長、後轉任工策會總幹事。

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  • 雲林縣工策會總幹事黃財福疑似涉及農會選舉賄選，被以5萬元交保。（記者詹士弘翻攝）

    雲林縣工策會總幹事黃財福疑似涉及農會選舉賄選，被以5萬元交保。（記者詹士弘翻攝）

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