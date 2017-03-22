逃逸女外勞未婚生女 新生兒險淪為幽靈人口
2017-03-22 12:39
〔記者廖雪茹／新竹報導〕印尼籍逃逸外勞小芳（化名）與國人阿民（化名）結識並產下1女，阿民委託友人為非婚生女兒辦理印尼籍護照，沒想到友人拿錢後卻不見人影，使小女嬰半年來淪為幽靈人口；移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊獲報後，奔波協助申辦護照，讓新生兒終於有了歸屬的國家。
新竹縣專勤隊隊長吳天順表示，在台外勞生小孩時有所聞，但當事人往往因不諳法令，未能順利申辦護照，或是因害怕而選擇逃避，讓新生兒變成無國籍人士，造成無辜孩子無法就醫、就學，衍生出更多社會問題。他呼籲醫療院所，如有發現外勞就醫或妊娠無法確認身分時，可聯絡移民署專勤隊協助處理。
專勤隊表示，去年9月即接獲竹仁婦幼醫院通報，一名行蹤不明的印尼籍外勞小芳在該院產下1名女嬰，該隊基於人道考量，依法責付予國人阿民照顧，讓小芳好好的坐月子，並聯絡印尼駐台北辦事處官員，協助當事人辦理應備文件後，陪同阿民和小芳前往申請女嬰護照，近日終於順利取得新生兒的印尼籍護照。
阿民告訴移民官，曾拿7萬元委託一名友人，為非婚生女兒代為辦理印尼籍護照，但經過數月都沒有下文，也聯繫不到友人；後來，他自己跑到印尼駐台北辦事處想要申辨女兒護照，但因為不懂法令，奔波數趟仍無法辦成。
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