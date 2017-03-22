林錫山想回家 開庭盡打家人悲情牌
〔記者溫于德／台北報導〕立法院前副秘書長林錫山，被控收受網遠科技3950萬元回扣等罪，台北地院日前審結，定5月5日下午4時宣判；至於在押的林將於下月2日羈押期滿，日前主動聲請停押；全案上午開庭時，被告仍大打家人悲情牌，盼能返家維持家計。
林錫山說，家弟因病無法工作、無收入，目前僅由他一男對外張羅，也是家中唯一經濟來源；且上有80老母、中有家庭主婦的妻子、下有未成年兒子，全家僅靠我扶養，入獄14個月來，經濟僅靠太太向親友應急，目前已左支右絀、周轉不靈。他接著說，收押至今14個月，光支付銀行貸款已6、7百萬，尚不包含律師費與家人生活費，處境恐愈差；打盡家人悲情牌。
林錫山律師接話，全案目前已辯論終結，無串證之虞，相信也無逃亡情況，盼能讓被告順利返家；公訴檢察官則說，被告所犯罪行均是最輕本刑7年以上有期徒刑，且政經人脈豐富、家族財力雄厚，難保不會逃亡，仍主張續押。據了解，法官將於日後做出裁定。
台北地檢署起訴認定，林錫山收受網遠科技3950萬元回扣等罪，不法所得為3950萬元，偵查期間林已繳回2647萬元，其餘1302萬餘元則由檢方扣押215張昕琦科技股票，凍結並禁止轉讓，林錫山曾聲請解禁股票，讓他能委請律師賣股。
全案首開時，林錫山只承認不違背職務收賄罪、財產來源不明罪，不承認收受回扣罪、違背職務收賄罪、洗錢罪、洩密罪；並要求發還2支具特殊的紀念意義的錶。
林錫山當時表示，其一為21年前的結婚紀念「AP」愛彼錶；另支則為16年前父親送他的「BREGUET」寶璣錶，該錶原是林父使用，但因錶是皮錶帶，中南部天氣熱，導致父親戴不習慣，送給他戴。他強調，2錶都有特殊的紀念意義，擔心長期扣押在贓物庫，可能因荒廢保養，導致故障壞掉，請求發還，願以金錢替代。
林錫山律師也解釋，可用被告賣股後的1000多萬資產取代手錶扣押物；但北院並未裁定發還。
林錫山律師另說，林錫山的房地產貸款高達1億2600多萬，每月要繳5、60萬元利息，遭收押後，家族兄弟到處借錢還利息，壓力沉重，盼能賣股一次性清償貸款，以解家人經濟壓力；被告預估賣股可得約1億5000萬元，其中1300萬可用於抵繳不法所得，1億2000萬用於清償貸款。
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