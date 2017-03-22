連環騙 惡女詐室友上百萬元
［記者楊政郡／台中報導］女子耍詐術不輸人！31歲陳女與吳姓女室友一起合夥賣仿冒「LV」等名牌包，被取締逮捕後，陳女反過來涉嫌詐騙吳女及吳女南部的父母，說她代墊吳女保釋金12萬、與被害人和解金126萬餘元、又騙她已支付吳女的韓籍前男友醫藥費300萬元（得手86萬餘元），發現吳女等人不想給錢了，竟出言恐嚇「我做過瘋狂的事，殺人去關都可以！」等，台中地檢署偵結依詐欺及恐嚇罪起訴。
起訴書指出，陳女在99年間結識吳姓女護士，得知吳女想租屋，主動伸出援手，願意分租與吳女成室友，101年起還邀吳女一起販售仿冒的「LV」、「GUCCI」、「CHANEL」等名牌包，101年底被取締逮捕（該案陳女被判10月徒刑，吳女被判4月徒刑定讞），可是當時偵查中陳女需錢孔急，明知吳女沒有保釋金，竟暗中南下雲林騙吳女父母，說她代墊吳女保釋金12萬，否則吳女會被羈押，向吳女父騙了12萬。
不僅如此，陳女又南下騙吳女父母，說此案如要輕判要與被害人和解，和解金要126萬4000元，吳女父母愛女心切，分成多筆匯款126萬4000元給陳女，而實際上和解金僅51萬9500元。
2人拆夥後，103年陳女向吳女誆稱，101年間吳女的韓籍前男友，因罹患血癌向她開口借了300萬元，已清償50萬，還有250萬應由吳女來支付，吳女沒有懷疑，簽署5張各50萬本票，支付11萬餘元現金，陳女拿這些本票給吳女父母看，吳女父母又匯款75萬給陳女，吳女等被榨乾了，付不出錢，陳女竟出言恐嚇「我做過瘋狂的事，殺人去關都可以！」等，吳女等心生畏懼，才報案處理。
陳女到案坦承事實，但辯稱都是吳女怕給父母罵，才套好這些說詞，可是吳女否認，陳女拿不出共謀證據，且陳女所辯多處矛盾，不足採信，依詐欺等罪起訴。
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