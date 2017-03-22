| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

連環騙 惡女詐室友上百萬元

2017-03-22  12:26

［記者楊政郡／台中報導］女子耍詐術不輸人！31歲陳女與吳姓女室友一起合夥賣仿冒「LV」等名牌包，被取締逮捕後，陳女反過來涉嫌詐騙吳女及吳女南部的父母，說她代墊吳女保釋金12萬、與被害人和解金126萬餘元、又騙她已支付吳女的韓籍前男友醫藥費300萬元（得手86萬餘元），發現吳女等人不想給錢了，竟出言恐嚇「我做過瘋狂的事，殺人去關都可以！」等，台中地檢署偵結依詐欺及恐嚇罪起訴。

起訴書指出，陳女在99年間結識吳姓女護士，得知吳女想租屋，主動伸出援手，願意分租與吳女成室友，101年起還邀吳女一起販售仿冒的「LV」、「GUCCI」、「CHANEL」等名牌包，101年底被取締逮捕（該案陳女被判10月徒刑，吳女被判4月徒刑定讞），可是當時偵查中陳女需錢孔急，明知吳女沒有保釋金，竟暗中南下雲林騙吳女父母，說她代墊吳女保釋金12萬，否則吳女會被羈押，向吳女父騙了12萬。

不僅如此，陳女又南下騙吳女父母，說此案如要輕判要與被害人和解，和解金要126萬4000元，吳女父母愛女心切，分成多筆匯款126萬4000元給陳女，而實際上和解金僅51萬9500元。

2人拆夥後，103年陳女向吳女誆稱，101年間吳女的韓籍前男友，因罹患血癌向她開口借了300萬元，已清償50萬，還有250萬應由吳女來支付，吳女沒有懷疑，簽署5張各50萬本票，支付11萬餘元現金，陳女拿這些本票給吳女父母看，吳女父母又匯款75萬給陳女，吳女等被榨乾了，付不出錢，陳女竟出言恐嚇「我做過瘋狂的事，殺人去關都可以！」等，吳女等心生畏懼，才報案處理。

陳女到案坦承事實，但辯稱都是吳女怕給父母罵，才套好這些說詞，可是吳女否認，陳女拿不出共謀證據，且陳女所辯多處矛盾，不足採信，依詐欺等罪起訴。

廣告
  • 示意圖。（記者楊政郡翻攝）

    示意圖。（記者楊政郡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 仿冒
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：連環騙 惡女詐室友上百萬元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.