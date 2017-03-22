被開罰單很不爽 手指警察「指名罵你」
2017-03-22 12:19
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市劉姓男子夜間騎機車，機車後方燈泡卻不亮，2名員警攔下時，又發現他的駕照被註銷而開罰，相當不爽的劉男辱罵三字經，員警問他辱罵何人，他還手指2名員警說：「指名罵你」，法院審理時他卻改口說，純粹是發牢騷，沒有指名罵人，不過，台中高分院不採信，依妨害公務罪判處拘役30日，可易科罰金3萬元，判決確定不能上訴。
判決書指出，劉男去年5月22日晚間騎機車行經中市自由路與雙十路口，因後燈不亮，被台中市警局一分局繼中派出所2名員警攔下，又發現他的駕照已經被註銷，警方開罰單告發時，劉男相當不高興，情緒顯得很激動，員警擔心他跑掉，把他的機車鑰匙拔走，他更是不滿，質疑警方濫權妨害他的權利。
劉男氣得大罵三字經，有趣的是，警察問他辱罵何人？他仍不知「閃避」這個法律的問題，反而草率伸出手指頭，比向2名員警說「指名罵你」，2名警察依妨害公務罪嫌將他逮捕。
台中地院審理時，他辯稱髒話只是口頭禪，他是被警察壓制後才辱罵，不過，台中地院不採信，依妨害公務罪判處拘役30日，劉男不服上訴，並指控員警妨害他的權利，他改口說，他沒有具名辱罵警察，三字經只是他發牢騷的抱怨之語。
台中高分院認為，警察拔走劉男鑰匙，是擔心劉男跑掉，用侵害最少的手段來執行公務，並沒有妨害劉男權利，另外，劉男是先辱罵髒話，之後才被逮捕，現場錄影畫面也拍到劉男手指警察的畫面，據此維持拘役30日的判決，全案確定。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》美國2：1日本 全場比賽精華
- 被爆當小三嗆正宮 威廉妹坦承已懷孩子...
- 美女主播閃婚製片老闆 當媽慾望勃發
- 福島圍阻體內污水輻射量 高達11西弗
- 高市選戰端牛肉 劉世芳籲建高捷黃線
- 調節白蝦產銷 做成蝦酥、醉蝦
- 遠航機師酒測超標4倍 當天停飛開除
- NBA》溜馬沒本錢重建 大鳥總管：喬治不能走
- 國藝會修組織章程 文化部年列預算補助
- 陽岱鋼指家族有污點... 週刊爆親友為「她」反目
- 郭泰源急性A肝 他說在韓國吃到這個…
- 最後一架將抵台 P-3C七月成軍
- 競爭者眾 客戶流失 碩禾全年EPS估僅4.33元
- 中職主導一級賽事 高志綱︰賽是關鍵
- 特招甄選入學 2校祭出免學雜費
- 川普施政議程引憂 美股重挫
- 3醉男開水門 水庫200萬公升水流光光
- 揪團出遊 高雄5人同染恙蟲病
- Bacalta甜香風味 太陽烘曬香氣
- 克服兩光樂器 三光國中管樂摘冠
- 范冰冰奪亞洲大獎影后 感言沒提李晨狂謝「他」
- 鄭進一風流不戴套 牽拖唐伯虎救援
- 外傳駐泰？李大維打趣答長官與老婆決定
- NBA》聯盟發函禁輪休 詹皇怨：就因為我輪休？
- 溫翠蘋39歲胞妹癌末惡化 淚控廠商詐騙百萬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet unveils US$1.5bn digital infrastructure plan
- 經典賽》美球探瘋狂探詢的日投 2局5K登MLB官網（影音）
- 余文樂楊千嬅續前緣 1個眼神到位
- 滿貫砲炸猿 陳凱倫︰風吹的
- 主打明星臉卻超不像 AV女優手腳並用床戰5男
- 通苑白帶魚捕獲量 慘跌近9成
- 王金平率藍營立委訪日
- 玉女出軌變慾女 《花芯》揉胸色誘陷深淵
- 322水資源日 北水處教節水3秘訣
- MLB開季 殷仔唯一台將
- 士林市場 5月初汰換一次性餐具
- MLB》新球季準備好了 陳偉殷飆春訓代表作
- 中東、北非10機場飛美 禁攜筆電、平板上機
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lawmakers debate NHI policy for Chinese students
- 知本棒壘場胎死腹中 部落主席：最好！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：被開罰單很不爽 手指警察「指名罵你」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分