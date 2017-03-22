被開罰單很不爽 手指警察「指名罵你」

2017-03-22 12:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市劉姓男子夜間騎機車，機車後方燈泡卻不亮，2名員警攔下時，又發現他的駕照被註銷而開罰，相當不爽的劉男辱罵三字經，員警問他辱罵何人，他還手指2名員警說：「指名罵你」，法院審理時他卻改口說，純粹是發牢騷，沒有指名罵人，不過，台中高分院不採信，依妨害公務罪判處拘役30日，可易科罰金3萬元，判決確定不能上訴。

判決書指出，劉男去年5月22日晚間騎機車行經中市自由路與雙十路口，因後燈不亮，被台中市警局一分局繼中派出所2名員警攔下，又發現他的駕照已經被註銷，警方開罰單告發時，劉男相當不高興，情緒顯得很激動，員警擔心他跑掉，把他的機車鑰匙拔走，他更是不滿，質疑警方濫權妨害他的權利。

劉男氣得大罵三字經，有趣的是，警察問他辱罵何人？他仍不知「閃避」這個法律的問題，反而草率伸出手指頭，比向2名員警說「指名罵你」，2名警察依妨害公務罪嫌將他逮捕。

台中地院審理時，他辯稱髒話只是口頭禪，他是被警察壓制後才辱罵，不過，台中地院不採信，依妨害公務罪判處拘役30日，劉男不服上訴，並指控員警妨害他的權利，他改口說，他沒有具名辱罵警察，三字經只是他發牢騷的抱怨之語。

台中高分院認為，警察拔走劉男鑰匙，是擔心劉男跑掉，用侵害最少的手段來執行公務，並沒有妨害劉男權利，另外，劉男是先辱罵髒話，之後才被逮捕，現場錄影畫面也拍到劉男手指警察的畫面，據此維持拘役30日的判決，全案確定。