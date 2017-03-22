收歐企百萬政治獻金 北市副議長緩起訴

2017-03-22 12:30

〔記者謝君臨／台北報導〕中國國民黨籍台北市議會副議長陳錦祥，103年競選北市議員時，收受歐企投資公司的100萬元政治獻金，因歐企外資股權超過3成，違反《政治獻金法》，監察院將陳函送台北地檢署偵辦；庭訊時，陳坦承所為，辯稱並未查明歐企是否為外資公司，事後已將錢歸還，檢察官將陳緩起訴，須繳交國庫30萬元。

57歲的陳錦祥曾任6屆北市議員，同時也是北市仁愛國中校友會會長、北市跆拳運動競技委員會理事長。

緩起訴處分書指出，103年陳錦祥參選第12屆北市議員，於合作金庫商業銀行設有「103年台北市議員擬參選人陳錦祥政治獻金專戶」，經監察院於同年6月18日許可收受政治獻金。事後，陳錦祥於同年7月17日，收受歐企投資公司100萬元政治獻金，但監察院發現，歐企外資超過3成，陳錦祥涉違反《政治獻金法》規定，主要成員為外國人民、法人不得捐贈政治獻金，其不符合且不能返還者，應於收受後2個月內繳交監察院，因此將陳錦祥函送北檢偵辦。

庭訊時，陳錦祥坦承所為，表示因為要參選市議員，好友提供政治獻金給他，但他並未清查該公司背景，不知為外資，已將錢退回；歐企負責人郭文宗也證稱，兩人只是朋友，他並不清楚外資公司不能捐贈政治獻金的規定。

檢方認為，依《政治獻金法》規定，收受政治獻金者有義務查證資金是否合乎該法規定，陳錦祥未盡查證義務，且收受後也沒在2個月內繳交監察院，已違反《政治獻金法》，但考量陳無前科，事後坦承犯行，並退回100萬元，因此給予陳緩起訴，為期1年，須支付公庫30萬元。