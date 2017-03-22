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趕著去救人 救護車被自小客車撞上

彰化縣鹿港鎮中正路與民權路口，救護車趕著救人有鳴笛，遭自小客車撞上。（記者劉曉欣翻攝）

2017-03-22  12:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真的是還好！彰化縣鹿港消防分隊昨天中午左右，因為要出勤急病救護，當救護車行經民權路與中正路口有鳴笛，遭到自小客車撞上，還好人員都平安！

鹿港消防分隊長黃文華表示，因為接獲老婦高燒不退的救護通報，救護車行駛在民權路要通過中正路的十字路口，當時救護車前方雖是紅燈，但有鳴笛示警，但仍被自小客車從左側撞上，還好雙方只有車體受損，沒有人受傷。

消防局馬上派出另1部救護車接手急病救護工作，讓老婦急病救護不受影響，同時呼籲民眾，聽到救護車鳴笛聲應該減速禮讓，讓救護車把握救人的黃金時間。

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