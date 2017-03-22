北市大湖公園疑女子溺水 無心跳急送醫

2017-03-22 12:13

〔記者鄭景議／台北報導〕大湖公園水池驚傳溺水，上午10點56分許，在公園運動的民眾發現一女子在水中載浮載沉，大驚之下隨即通知警消，救護人員到場後，發現該名年約50的女子，已失去呼吸心跳，便趕緊將他送往內湖三總急救，警方也到場拉起封鎖線，並將調查詳細事故原因。