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北市大湖公園疑女子溺水 無心跳急送醫

2017-03-22  12:13

〔記者鄭景議／台北報導〕大湖公園水池驚傳溺水，上午10點56分許，在公園運動的民眾發現一女子在水中載浮載沉，大驚之下隨即通知警消，救護人員到場後，發現該名年約50的女子，已失去呼吸心跳，便趕緊將他送往內湖三總急救，警方也到場拉起封鎖線，並將調查詳細事故原因。

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  • 大湖公園有女子疑似溺水，救起時已經沒有呼吸心跳。（資料照，與本新聞無關，記者鄭景議翻攝）

    大湖公園有女子疑似溺水，救起時已經沒有呼吸心跳。（資料照，與本新聞無關，記者鄭景議翻攝）

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2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
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