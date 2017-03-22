違反勞基法罰110萬 蝶戀花職災未補償將另罰

2017-03-22 12:18

〔記者張凱翔／台北報導〕北市勞動局表示，自蝶戀花旅行社於2月13日發生意外後，已發動五次勞檢，除確認罹難康姓司機確為蝶戀花員工，也發現蝶戀花違反未備置勞工名冊共四項規定，已裁罰110萬元。另外，蝶戀花至今未給付康姓司機職業災害補償243萬元，職安署已於3月9日催告雇主應於14日內給付，勞動局會再依法裁處。

勞動局表示，配合檢方調閱相關資料，認定蝶戀花旅行社違反勞基法，包括未置備勞工名卡、未設置工資清冊、無出勤紀錄、使勞工至少連續出勤12日以上等規定，分別違反勞基法第7條第1項、第23條第2項、第30條第6項與第36條規定，各處30萬元、30萬元、25萬元、25萬元罰鍰，合計110萬元。

康姓司機職業災害部分，勞動部職安署業於3月9日依據勞動局所製初步檢查報告書，確認該起意外屬於職業災害，並按職業災害勞工保護法第6條規定，發函催告蝶戀花旅行社應於文到14日內依勞動基準法第59條規定，給付40個月死亡補償與5個月喪葬費用。勞動局20日針對這部份勞檢，發現蝶戀花未付錢，已違反勞動基準法第59條規定，可處2萬元至100萬元罰鍰，將再另案裁處。