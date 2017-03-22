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貨車掛立法院出入證當「免死金牌」 違規停巷口擋人車

2017-03-22  12:09

〔記者王冠仁／台北報導〕有網友昨天下午在臉書報料公社發文指控，台北市中華路二段一處巷口，有貨車違停導致人車無法通行，「因為車上有輛立法院的出入證，106年度的『免死金牌』！」網友更質疑，不知道哪一位立委助理開這麼大一台貨車？

網友更指出，貨車車牌與車上所夾的立法院出入證上的車號不符，難不成是偽造？

對此，轄區警方表示，根據現行法規，對於違反道路交通管理處罰條例7-1條規定者，「民眾得敘明違規事實或檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉，經查證屬實者，應即舉發」。

不過，由於發文網友未向相關單位檢舉，警方目前手頭上沒有實證，網友可在7天內補件完成檢舉程序，警方將依法受理查證，若發現違規屬實將進一步開罰。

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  • 網友指控貨車違停。（取自報料公社）

    網友指控貨車違停。（取自報料公社）

  • 網友指控貨車違停。（取自報料公社）

    網友指控貨車違停。（取自報料公社）

  • 網友指控貨車違停，且出入證上的車號與貨車車號不符。（取自報料公社）

    網友指控貨車違停，且出入證上的車號與貨車車號不符。（取自報料公社）

  • 網友指控貨車違停。（取自報料公社）

    網友指控貨車違停。（取自報料公社）

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