曾任金馬獎評審 影評人偷皮包判刑 高院：尤應自愛
〔記者楊國文／台北報導〕曾任金馬獎評審的著名影評人老嘉華，被控在台北市微風廣場紀伊國屋書店內，偷走價值7800元的Aigner女用零錢皮包，老嘉華在法庭上哭泣否認犯行，高等法院依監視器蒐證畫面等證據，仍認定她偷竊無誤，今依竊盜罪判她4月徒刑，得易科罰金12萬元確定，判決書並斥責她身為公眾人物，尤其應潔身自愛。
老嘉華今上午未到庭聆判，但她發表聲明表示，自己被法辦的這一年來，名譽與精神都大受影響，對於有罪的結果，感到無奈與遺憾，強調自己沒有行竊，等收到判決書後，再決定後續的步驟。
近60歲的老嘉華，是資深媒體工作者和影評人，也曾任金馬獎評審。紀伊國屋書店人員報案指控，前年10月1日晚間7時許，老嘉華在書店內的櫃位前，翻動Aigner零錢包，而後將其中2只價值2200、1600元的零錢包拿走；去年3月15日下午2時許，老嘉華再度現身店內，拿走價值7800元的零錢包。
書店人員指出，因老嘉華為店內會員，書店調閱監視器後逐一比對，循線追查出老嘉華涉嫌竊盜，曾於她再度來店時，將她請入辦公室內說明，但她矢口否認偷竊，店家只好報警。
老嘉華否認犯罪，辯稱她確實有移動零錢包，但並未偷竊，原打算結帳，但後來沒有購買，就隨意放在其他書櫃上，並無偷竊，警方回到她家搜索，但沒有查扣失竊的3只皮包。
檢察官勘驗店內監視器畫面，發現老嘉華雖無將零錢包放入隨身包包內，但確實有將零錢包帶離現場，再加上店員庭訊時表示，並未在其他櫃位發現零錢包，檢察官因此認定老嘉華確涉竊盜犯行將她起訴。一審法院審理後，認定老嘉華竊盜事證明確，判4月徒刑，得易科罰金12萬元。
全案上訴後，高等法院審理時，老嘉華否認犯罪，並在庭上哭泣，強調自己是公眾人物，沒有任何動機犯罪，但合議庭勘驗監視器畫面，仍認定她於去年3月偷走7800元的皮包，判她4月徒刑，得易科罰金12萬元確定。
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