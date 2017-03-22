油壓成販毒暗語 警逮k他命宅配送集團

2017-03-22 12:02

〔記者吳昇儒／基隆報導〕26歲吳姓販毒男子與女友找來吳男的哥哥及友人，在基隆地區組成k他命宅配送集團，建立拉k群組邀請有吸毒的客人加入，再傳送「全身油壓2小時，1300元，按摩師技術純熟，24小時服務」等暗語通知毒蟲們2公克k他命1300元。有客人下訂時，就由送毒快遞員，騎機車將貨送給買家。警方循線掌握該集團蹤跡，昨日一舉將犯嫌逮捕到案。

基市警三分局偵查隊日前破獲一起8人在KTV拉k案時，發現毒品來源是來自「老皮」販毒集團，該集團標榜k毒純正，24小時營業，且準時到貨，有大批的死忠顧客。

警方蒐證多時，發現該集團吳姓主嫌與同居王姓女友以每公克400元的代價，進口大量的k他命，王女再以夾鏈袋分裝2公克一包販售，每包對外販售1300元。

吳男找來自己的親哥哥擔任快遞員，騎機車在基隆地區送毒，後來又吸收一些喜歡拉k的胡、鄭、林姓友人一起進入宅配送毒行列。

警方調查，購毒者擔心被逮，大多直接約在旅館、KTV或是速食店內交易，吳男接到訂單後，立刻指揮旗下快遞員送貨，每次提供300或是少量K他命當作送毒代價；該集團標榜準時到貨，也常讓快遞員在路上狂飆，主嫌的哥哥被逮時，臉腫得跟豬頭一樣，詢問得知，才他是為了送貨「犁田」受傷。

吳男到案後，見警方蒐證齊全，承認所有犯行。警訊後，移違反毒品危害管制條例將6人移送基隆地檢署法辦。

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