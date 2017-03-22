油壓成販毒暗語 警逮k他命宅配送集團
2017-03-22 12:02
〔記者吳昇儒／基隆報導〕26歲吳姓販毒男子與女友找來吳男的哥哥及友人，在基隆地區組成k他命宅配送集團，建立拉k群組邀請有吸毒的客人加入，再傳送「全身油壓2小時，1300元，按摩師技術純熟，24小時服務」等暗語通知毒蟲們2公克k他命1300元。有客人下訂時，就由送毒快遞員，騎機車將貨送給買家。警方循線掌握該集團蹤跡，昨日一舉將犯嫌逮捕到案。
基市警三分局偵查隊日前破獲一起8人在KTV拉k案時，發現毒品來源是來自「老皮」販毒集團，該集團標榜k毒純正，24小時營業，且準時到貨，有大批的死忠顧客。
警方蒐證多時，發現該集團吳姓主嫌與同居王姓女友以每公克400元的代價，進口大量的k他命，王女再以夾鏈袋分裝2公克一包販售，每包對外販售1300元。
吳男找來自己的親哥哥擔任快遞員，騎機車在基隆地區送毒，後來又吸收一些喜歡拉k的胡、鄭、林姓友人一起進入宅配送毒行列。
警方調查，購毒者擔心被逮，大多直接約在旅館、KTV或是速食店內交易，吳男接到訂單後，立刻指揮旗下快遞員送貨，每次提供300或是少量K他命當作送毒代價；該集團標榜準時到貨，也常讓快遞員在路上狂飆，主嫌的哥哥被逮時，臉腫得跟豬頭一樣，詢問得知，才他是為了送貨「犁田」受傷。
吳男到案後，見警方蒐證齊全，承認所有犯行。警訊後，移違反毒品危害管制條例將6人移送基隆地檢署法辦。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 販毒
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》美國2：1日本 全場比賽精華
- 被爆當小三嗆正宮 威廉妹坦承已懷孩子...
- 美女主播閃婚製片老闆 當媽慾望勃發
- 福島圍阻體內污水輻射量 高達11西弗
- 高市選戰端牛肉 劉世芳籲建高捷黃線
- 調節白蝦產銷 做成蝦酥、醉蝦
- 遠航機師酒測超標4倍 當天停飛開除
- NBA》溜馬沒本錢重建 大鳥總管：喬治不能走
- 國藝會修組織章程 文化部年列預算補助
- 陽岱鋼指家族有污點... 週刊爆親友為「她」反目
- 郭泰源急性A肝 他說在韓國吃到這個…
- 最後一架將抵台 P-3C七月成軍
- 競爭者眾 客戶流失 碩禾全年EPS估僅4.33元
- 中職主導一級賽事 高志綱︰賽是關鍵
- 特招甄選入學 2校祭出免學雜費
- 川普施政議程引憂 美股重挫
- 3醉男開水門 水庫200萬公升水流光光
- 揪團出遊 高雄5人同染恙蟲病
- Bacalta甜香風味 太陽烘曬香氣
- 克服兩光樂器 三光國中管樂摘冠
- 范冰冰奪亞洲大獎影后 感言沒提李晨狂謝「他」
- 鄭進一風流不戴套 牽拖唐伯虎救援
- 外傳駐泰？李大維打趣答長官與老婆決定
- NBA》聯盟發函禁輪休 詹皇怨：就因為我輪休？
- 溫翠蘋39歲胞妹癌末惡化 淚控廠商詐騙百萬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet unveils US$1.5bn digital infrastructure plan
- 經典賽》美球探瘋狂探詢的日投 2局5K登MLB官網（影音）
- 余文樂楊千嬅續前緣 1個眼神到位
- 滿貫砲炸猿 陳凱倫︰風吹的
- 主打明星臉卻超不像 AV女優手腳並用床戰5男
- 通苑白帶魚捕獲量 慘跌近9成
- 王金平率藍營立委訪日
- 玉女出軌變慾女 《花芯》揉胸色誘陷深淵
- 322水資源日 北水處教節水3秘訣
- MLB開季 殷仔唯一台將
- 士林市場 5月初汰換一次性餐具
- MLB》新球季準備好了 陳偉殷飆春訓代表作
- 中東、北非10機場飛美 禁攜筆電、平板上機
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lawmakers debate NHI policy for Chinese students
- 知本棒壘場胎死腹中 部落主席：最好！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：油壓成販毒暗語 警逮k他命宅配送集團
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分