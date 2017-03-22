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懷疑他偷東西 在酒店設局大打出手

2017-03-22  11:55

〔記者王冠仁／台北報導〕23歲王姓男子今天凌晨1點多應友人邀約，前往台北市農安街一家酒店喝酒，不過，王抵達酒店後沒多久，就遭5名男子帶出酒店，隨後雙方在馬路上大打出手。

5名男子對著王男推擠叫罵、又踢又打，甚至還拿起花盆砸人，導致王男身上多處擦傷、瘀傷。附近民眾見情況失控報警，警方獲報趕到，但打人一方5人已經鳥獸散，只剩王男在場。

王送醫包紮後沒有大礙，警方查出，原來王男被打，是因為他友人懷疑他疑似涉嫌偷東西，才將他約到酒店談判，未料雙方一言不合大打出手。警方目前正在擴大追查打人者的下落與身分。

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  • 警方協助王男送醫並帶回釐清案情。（記者王冠仁翻攝）

    警方協助王男送醫並帶回釐清案情。（記者王冠仁翻攝）

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