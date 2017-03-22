| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

解決兩巨頭權責不明難題 林孟皇：賦予法務部長任免檢察首長權限

2017-03-22  11:50

〔記者錢利忠／台北報導〕司改國是會議第3組分組會議今天討論檢察官定位，司改委員、高等法院法官林孟皇，針對法務部長與檢察總長之間權責不明部分提出書面意見，對於法務部作為各級檢察署最高行政監督機關，為使刑事政策得以順利推行，應賦予法務部長任免檢察首長的權限，才符合責任政治及民主問責。

法務部長邱太三昨天開記者會，宣布將修內規對檢方進行人事民主化改革，有關內部民主方面，部長將釋放一、二審主任檢察官的圈選權，由基層檢察官票選推薦；外部民主部分，部長圈選檢察長前，應聽取司法院人事審議委員會的3名以上專家學者意見。

林孟皇認為，法務部長雖不可指揮、監督個別案件的偵辦，僅能負責檢察行政事務，但對於整體刑事政策與犯罪追訴的成敗，仍須負起政治責任，為使刑事政策得以順利推行，應賦予法務部長任免檢察首長的權限，才符合責任政治及民主問責。

林孟皇指出，現行檢察總長的任命，法務部長完全無置喙餘地，有違權責相符原則，包括我國的最高行政首長行政院長，也對其轄下的檢察總長人選無置喙餘地，此部分也有違憲之虞。

林孟皇對此提出可能的改革方案，認為檢察總長的任命事宜，也應讓全體檢察官有表示意見的機制；檢察總長應由法務部檢審會提出3至5名人選，供法務部長圈選後，經行政院送交立法院同意後任命。

廣告
  • 高等法院法官林孟皇。（記者王藝菘攝）

    高等法院法官林孟皇。（記者王藝菘攝）

  • 司改國是會議第3組分組會議，今天討論檢察官的定位。（記者錢利忠攝）

    司改國是會議第3組分組會議，今天討論檢察官的定位。（記者錢利忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司改國是會議
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：解決兩巨頭權責不明難題 林孟皇：賦予法務部長任免檢察首長權限


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.