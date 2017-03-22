解決兩巨頭權責不明難題 林孟皇：賦予法務部長任免檢察首長權限
2017-03-22 11:50
〔記者錢利忠／台北報導〕司改國是會議第3組分組會議今天討論檢察官定位，司改委員、高等法院法官林孟皇，針對法務部長與檢察總長之間權責不明部分提出書面意見，對於法務部作為各級檢察署最高行政監督機關，為使刑事政策得以順利推行，應賦予法務部長任免檢察首長的權限，才符合責任政治及民主問責。
法務部長邱太三昨天開記者會，宣布將修內規對檢方進行人事民主化改革，有關內部民主方面，部長將釋放一、二審主任檢察官的圈選權，由基層檢察官票選推薦；外部民主部分，部長圈選檢察長前，應聽取司法院人事審議委員會的3名以上專家學者意見。
林孟皇認為，法務部長雖不可指揮、監督個別案件的偵辦，僅能負責檢察行政事務，但對於整體刑事政策與犯罪追訴的成敗，仍須負起政治責任，為使刑事政策得以順利推行，應賦予法務部長任免檢察首長的權限，才符合責任政治及民主問責。
林孟皇指出，現行檢察總長的任命，法務部長完全無置喙餘地，有違權責相符原則，包括我國的最高行政首長行政院長，也對其轄下的檢察總長人選無置喙餘地，此部分也有違憲之虞。
林孟皇對此提出可能的改革方案，認為檢察總長的任命事宜，也應讓全體檢察官有表示意見的機制；檢察總長應由法務部檢審會提出3至5名人選，供法務部長圈選後，經行政院送交立法院同意後任命。
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