蘭陽46歲勇警被車衝撞 滾地1圈槍擊毒犯…

礁溪警分局偵查隊小隊長許賜耀，在逮捕販毒集團蔡姓主嫌的過程中，遭開車衝撞倒地，但隨即爬起開槍逮人。（記者林敬倫翻攝）

2017-03-22 11:35

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣警方近期執行「蘭陽封城掃蕩」毒品專案，共計查獲155人，起獲毒品435克，其中礁溪警分局偵查隊小隊長許賜耀，在逮捕販毒集團蔡姓主嫌的過程中，遭開車衝撞倒地，但隨即爬起開槍逮人，警方一共開了8槍，最後許賜耀等人在主嫌宜蘭市租屋處，把蔡姓主嫌等人逮捕歸案，全案移送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭警方於近期執行「蘭陽封城掃蕩」，總計查獲毒犯155人、毒品435克及3把長短槍，其中20日上午，礁溪警方埋伏佈線，由礁溪警分局偵查隊長吳正忠帶隊，準備逮捕以41歲蔡姓主嫌為首的販毒集團共5人，逮人時由吳正忠率先衝出，許賜耀偵查隊副隊長陳賜明等人隨後跟上，但蔡嫌見到員警，一開始假意配合，後竟然駕車衝撞員警逃逸，許賜耀被撞倒在地，滾了1圈，但隨即爬起與同仁開槍射擊蔡嫌車輛的車輪。

蔡嫌行駛約1公里後，因車輪破損棄車沿小巷逃逸，警方研判他逃往宜蘭市租屋處，下午1點隨即前往逮人，蔡嫌發現員警到場後，竟想從租屋處5樓陽台，跳到4樓陽台，再從大樓內的樓梯逃往2樓住戶的陽台躲藏，陳賜明、許賜耀等人聽到4樓情侶呼喊聲後，隨即趕往將蔡嫌壓制在地，質問為何衝撞員警，並查獲毒品等證物，全案依毒品、妨害公務等罪嫌送辦。

蔡嫌有多項毒品前科，是五結人，帶領的販毒集團平時在宜蘭市及羅東等地活動，警方接獲情資後跟監3、4個月，前日開始圍捕，他被逮後表示，一開始不知道是警察，見到很多人嚇到，才會開車撞警。

46歲的許賜耀是警員班132期，從警26年，擔任刑警已17年，高中曾是足球國手，他說，平常有在運動，從警多年這是第2次被犯嫌衝撞，還好閃過沒有像電影一樣，發生危險的意外，雖然事後發現脖子有痠痛，腳也扭傷，但有抓到犯嫌一切都值得。

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