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不滿機車擋道 男子剪車毆打大學生判拘役40天

2017-03-22  11:35

〔記者黃建華／高雄報導〕張姓男子駕車行經旗山內門地區，與陳姓大學生發生行車糾紛，竟衝動下車攔下陳生機車，把人拉下車又揮拳毆打，被害人驗傷提告，張男卻否認動粗，但經過的公車行車紀錄器錄下過程，目擊事發經過的曾姓女學生也指證歷歷，高雄地院一審依傷害罪，判處張男拘役40日，如易科罰金，需繳4萬元。可上訴。

判決指出，張姓男子於民國104年11月13日12時10分許，駕駛自用小客車，沿高雄市內門區台三線，由旗山往內門方向行駛，前有陳姓學生同向騎機車，張男因無法順利超越陳生機車而心生不滿，12時21分許，預先駕車至內門區台三線轉實踐大學的大學路上約10至20公尺處，並下車等候陳生。

待陳姓學生騎車行經該處時，張男先出手強拉陳生右手，把人拖拉下車，不只妨害陳生自由，也造成機車傾倒，兩人發生口角爭執，被告張男進而揮拳毆打陳生頭部一下，造成陳生左臉挫傷，口腔嘴皮破皮。

案經旗山警分局報告高雄地檢署檢察官偵查起訴。

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  • 張姓男子駕車與陳姓大學生發生行車糾紛，竟衝動下車攔下陳生機車，把人拉下車揮拳毆打。（資料照）

    張姓男子駕車與陳姓大學生發生行車糾紛，竟衝動下車攔下陳生機車，把人拉下車揮拳毆打。（資料照）

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