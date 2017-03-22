罵自己的妹妹是「剪刀邊鐵掃把的查某」

2017-03-22 11:26

［記者楊政郡／台中報導］台中市北屯區一名黃姓婦人罵人真難聽！對自己的親妹妹也不放過，竟到妹妹位於梧棲區住處張貼「帶剪刀邊（柄）鐵掃把的查某，沒有煞到家裡客兄，卻煞死外面客兄」、「親口說自己有兩客兄，家裡的客兄一個月賺18萬，外面的客兄6萬，到我家來燙頭髮，還叫客兄幫她付錢」，上述紙條就貼在妹妹的小客車擋風玻璃，鄰居發現後告之，妹妹提告，被告黃婦辯稱她說的都是事實，檢察官依加重誹謗罪起訴黃婦。

起訴書指出，64歲黃姓婦人與被害人是姊妹關係，但雙方有嫌隙，去年8月29日晚上，黃婦到妹妹位於梧棲區住處，在她的小客車擋風玻璃上張貼紙條，紙條大致上是說「帶剪刀邊鐵掃把的查某，沒有煞到家裡客兄，卻煞死外面客兄」、「親口說自己有兩客兄，家裡的客兄一個月賺18萬，外面的客兄6萬，到我家來燙頭髮，還叫客兄幫她付錢」等文件2張。

就在當天上午7時許被外出運動的鄰居發現，轉告被告的妹妹，妹妹委由律師提出告訴。

黃婦到案後坦承紙條就是她貼的，但辯稱她說的都是事實。

檢察官認為被告無法提出明確佐證，以證明所說為實，依加重誹謗罪起訴。