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烏日4死火警 屋主弟：80歲老母曾打電話求救...

若屋內4人逃到2樓陽台，應該可以順利逃生。（記者何宗翰攝）

2017-03-22  11:29

〔記者何宗翰／烏日報導〕台中市烏日區仁義街一家塑膠加工廠清晨發生火警，釀成4死悲劇，消防局事後勘查現場發現，黃姓屋主夫妻疑似為了叫醒高齡80歲的老母，抱著2歲外孫女回到屋內，後因濃煙太大，3人倒臥在客廳，否則應該可以從陽台順利逃生。

消防局表示，屋主弟弟清晨4點50分就接到母親的求救電話，表示大哥家失火了，之後由屋主弟弟報案，消防隊到場後僅用7分鐘就將火勢撲滅，「如果當時屋主母親是直接打119報案，4人能夠順利逃生的機會就更大。」

火勢從1樓往2樓的樓梯間竄出，屋主夫妻子和外孫都在靠陽台旁的房間睡覺，原本應該可以順利逃生，消防隊到場後也已架好逃生梯，但他們疑因想回頭叫醒屋主母親，才返回屋內，但因屋主母親的房門正對起火的樓梯間，房間內又僅有冷氣窗，幾乎沒有逃生機會。

黃姓屋主弟弟表示，清晨接到媽媽電話說房子起火了就立即報案，家住附近的他也立刻騎機車到場，用備份鑰匙將門打開；家裡除了哥哥還有2個妹妹，哥哥經營塑膠加工廠，平常媽媽每星期會輪流到他和哥哥家住，這星期一媽媽才剛到哥哥家來。

屋主弟弟表示，大哥、大嫂有3名子女，其中最小的女兒夫妻從事貿易，2歲的小孫女平常都和大哥夫妻同住，最近屋主小女兒即將臨盆，大哥還將3樓的房間裝潢好要給她坐月子，還來不及回來住就發生火災。

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  • 失火的塑膠加工廠對面就是防火器材公司。（記者何宗翰攝）

    失火的塑膠加工廠對面就是防火器材公司。（記者何宗翰攝）

  • 屋主弟弟（右）接到母親求救電話，趕到已來不及。（記者何宗翰攝）

    屋主弟弟（右）接到母親求救電話，趕到已來不及。（記者何宗翰攝）

  • 消防局長蕭煥章呼籲住家應加裝住宅用偵煙警報器。（記者何宗翰攝）

    消防局長蕭煥章呼籲住家應加裝住宅用偵煙警報器。（記者何宗翰攝）

  • 一樓的塑膠加工廠幾乎沒有火燒痕跡。（記者何宗翰攝）

    一樓的塑膠加工廠幾乎沒有火燒痕跡。（記者何宗翰攝）

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