持刀殺害2同事 離職水電工判25年半

2017-03-22 11:14

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市水電工湯嘉閎，與李姓、黃姓前同事不合，離職後還互嗆「來輸贏」，湯男竟然持西瓜刀，闖進水電行最後各砍殺7刀、16刀將2名前同事殺害，案發後湯男先赴父母墳前懺悔再投案，後悔表示「我對不起他們的父母！」高等法院更一審今依兩項殺人罪判他25年6月徒刑、褫奪公權8年。還可上訴。

現年29歲的湯嘉閎任職桃園市平鎮區的水電工程行時，就跟31歲李姓、48歲黃姓同事不合，時常起口角爭執。

湯男前年5月間離職，離職不到1個月，李姓前同事認為湯男離職後，造成工作加重，因此主動撥打電話向湯男抱怨，雙方一言不合，互嗆「來輸贏」（台語）。

湯男先買了1把西瓜刀，以膠帶纏繞在手上後，再由友人騎機車載他到離職前的水電行，湯男一進門就將鐵門拉下，李姓、黃姓兩名前同事則拿出高爾夫球竿，雙方互相叫囂後，大打出手。

李、黃2人不敵湯男的西瓜刀，紛紛逃出後門，因身上各被砍殺7刀、16刀，傷重均倒臥血泊中，送醫仍不治。湯男犯案後，則逃往新竹姊姊家中躲藏，隨即前往南投父母填前祭拜雙親，接著到警局投案。一審依兩項殺人罪判湯男25年徒刑，高等法院改判26年、褫奪公權8年，上訴後，最高法院發回高院更審，更一審今判25年6月徒刑、褫奪公權8年。

湯男今未出庭聆判，無法得知他對判決看法。