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把路旁小貨車當靶子試槍 2工人遭判刑

2017-03-22  11:16

〔記者黃建華／高雄報導〕高市修車工人江男從朋友張姓鷹架工人取得一把改造鋼管槍，前往林園區鳳山水庫一帶試槍，把一輛沒掛車牌的廂型車當靶子射，子彈貫穿玻璃，警方獲報調閱路口監視器逮2人，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毀損送辦。高雄地院一審將張男依非法製造槍砲主要組成零件罪，處有期徒刑3年4月，併科罰金3萬元，試槍的江男則判刑3月，併科罰金新臺幣1萬元。

高雄市林園區鳳山水庫旁產業道路的一部箱型貨車，104年12月23日遭不詳騎士槍擊，玻璃破裂，被害人當時在屋內，以為是有人放鞭炮，直到28日當兵的兒子回家看到車子有彈孔才嚇得趕緊報案。林園警分局獲報，調閱周邊道路監視器，以車追人，循線查出江（27歲，竊盜、毒品前科）、張（22歲，毒品傷害前科）2人涉案，分別於小港區松信及學府路將他們逮捕，並在張男機車置物箱內起獲該鋼管槍。

涉嫌槍擊廂型貨車試槍的江男供稱槍是張男的。張男一度辯稱槍是在工地撿的，後來又改口是從工地撿拾鋼管，從網路學會改造成鋼管槍，為測試槍枝威力，才到林園由江男隨機開槍，與被害人無任何嫌隙或糾紛。

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  • 張姓鷹架工人改造的鋼管槍。（資料照，記者黃建華攝）

    張姓鷹架工人改造的鋼管槍。（資料照，記者黃建華攝）

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