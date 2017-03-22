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8旬翁捕魚失蹤 警出動空拍機協尋

8旬鄭姓老翁日前在龜重溪捕魚失蹤，因當地地形搜尋困難，新營警分局出動空拍機協尋，所幸老翁在東山被友人發現平安返家。（記者王涵平翻攝）

2017-03-22  10:52

［記者王涵平／台南報導］8旬鄭姓老翁日前在龜重溪捕魚失蹤，因當地地形搜尋困難，新營警分局出動空拍機協尋，所幸老翁在東山被友人發現平安返家。

新營警分局表示，3月19日晚間11時許，鄭姓民眾至重溪派出所報案，指父親有輕微失智，19日下午3時許騎乘機車外出至龜重溪捕魚未歸，擔心安危。

重溪派出所警員薛又嘉受理報案後，除通報各派出所協尋，並調閱附近路口監視器及車辨系統，所長翁智明動員轄內巡守隊協助，並請果毅所所長林晴堯派員會同鄭民家屬至可能捕魚地點搜尋，在龜重溪旁農地發現鄭姓老翁機車，然因夜間視線不佳，搜救人員均無所獲。

次日上午7時，重溪、果毅派出所員警會同消防局擴大搜尋，警消駕駛橡皮艇沿龜重溪水面岸邊搜尋，然因龜重溪畔泥濘且布滿比人高的雜草及蘆葦，影響搜救進度。

翁智明也向市警局申請空拍機協助搜尋，空拍機沿龜重溪上、中、下游飛行，並立即傳回畫面，但並未發現老翁蹤跡，至當日下午1時許接獲老翁家屬通知，稱父親在東山區瓠仔園被朋友發現並載返家。家屬至新營警分局及重溪、果毅派出所致贈花表達謝意。

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  • 8旬鄭姓老翁日前在龜重溪捕魚失蹤，因當地地形搜尋困難，新營警分局出動空拍機協尋，所幸老翁在東山被友人發現平安返家。（記者王涵平翻攝）

    8旬鄭姓老翁日前在龜重溪捕魚失蹤，因當地地形搜尋困難，新營警分局出動空拍機協尋，所幸老翁在東山被友人發現平安返家。（記者王涵平翻攝）

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