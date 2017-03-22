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廚師車內搜到毒 幼兒泣訴「不是爸爸的」

2017-03-22  10:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕姚姓廚師開車載妻兒返家，途中因行駛路線有點搖晃，保大迅雷中隊發現懷疑酒駕，攔下盤查未聞酒味，核對身分後欲放行時，員警突然瞄見手扶處有K毒包，11歲兒子擔心爸被警抓走，突然放聲大哭起來說「不是我爸爸的」，姚男知道做了最壞示範，鼓起勇氣坦承吸毒。

保大今天指出，保大迅雷中隊分隊長林卓材率小隊長張國輝、警員許廷法、黃坤亮等4人，巡經仁武區八德西路與福德街口時，發現一部自小客車左右搖晃，原以為是酒後駕車情形，攔車盤查姚姓駕駛（38歲），姚男目前從事廚師工作，他載著妻子及9歲、11歲2名兒子，全家剛參加聚會正要返家途中。

姚男解釋因在車內與家人聊天，才會行車搖晃，絕沒有酒駕情事，警方聞車內和姚男身上並無酒味，加上車內有幼童，原檢查完證件想讓其一家人離開，但員警意外瞄見車內手扶處有一小包夾鏈袋，內有三級毒品K他命0.52公克。

姚男緊張不願承認，推說是他人所有，這時車內兒子突然大哭起來說「不是我爸爸的」，姚男見兒子哭訴為爸爸辯解，十分後悔難受，不想再做最壞不示範，向分隊長林卓材坦承持毒，警方依毒品危害防制條例函請刑大行政裁罰。

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  • 姚姓廚師開車載妻兒返家，途中因行駛路線有點搖晃，被攔下盤查。（記者黃良傑翻攝）

    姚姓廚師開車載妻兒返家，途中因行駛路線有點搖晃，被攔下盤查。（記者黃良傑翻攝）

  • 保大迅雷中隊攔查查獲K毒。（記者黃良傑翻攝）

    保大迅雷中隊攔查查獲K毒。（記者黃良傑翻攝）

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相關關鍵字： 吸毒 毒品 毒品危害防制條例
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