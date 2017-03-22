無業男搶晨運男皮包 偵查佐路過壓制逮人
2017-03-22 10:32
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名鍾姓無業男子今早於衛武營都會公園搶奪一名林姓男子皮包，得手後準備落跑，剛好刑大偵二隊六分隊偵查佐蘇慶荃運動經過目擊，當場將他壓制逮人，鳳山警方目前偵訊中。
警方調查，高市一名林姓男子（60歲）於今天上午7時15分，前往衛武營都會公園運動，將他的皮包及外套放在地上，內有三星NOTE5手機。
不料鍾姓男子（35歲，無業）缺錢花用，竟伺機行搶，趁林男在運動之際，徒手搶走皮包逃逸，林男大喊「搶劫」，起身從後追趕，卻不慎跌倒。
剛好刑大偵二隊六分隊偵查佐蘇慶荃運動經過，聽聞林男呼救聲，立即上前將鍾男壓制在地，經民眾報警處理，新甲所警網趕赴，交由新甲所帶回偵辦。全案警方目前偵訊中，將依搶奪罪嫌送辦。
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