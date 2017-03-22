印籍女好天真誤信同鄉 慘遭軟禁逼賣淫
〔記者徐聖倫／新北報導〕同鄉相害！32歲印尼籍女子阿娜（音譯）是逃逸外勞，她為了繼續留在台灣工作，經由也同為逃逸外勞的同鄉女子愛娃（音譯）介紹到印尼食品商店工作，不料這卻是一個陷阱，阿娜被簡姓兄弟騙下海賣淫，甚至軟禁，還剝削阿娜賣淫所得6成，讓阿娜根本沒有多餘現金可以落跑。警方經長期蒐證終將簡姓兄弟、愛娃繩之以法。
36歲簡姓男子在新北市中和區經營印尼食品商店兼外籍人力仲介，但實為掛羊頭賣狗肉，簡某掌握女性逃逸外勞資料，軟禁強逼賣淫，要脅不從就讓她們遣送，簡某甚至還會自己出國「挑貨」順便「驗車」。簡某胞兄則負責向受害女子收取賣淫所得，並監督旗下小姐，同時提供賣淫工具如保險套等補貨事宜。
警方經由網路巡邏鎖定這對簡姓兄弟，警方調查，2人在新北市板橋、中和、桃園市等地都有承租套房當個人工作室。據了解，愛娃也是逃逸外勞，她負責誆騙認識的同鄉謊稱要「介紹工作」，其實根本就是賣淫女的「招募人」，阿娜就是其中的受害者。
日前警方循線在永和區得和路某套房埋伏，當場逮獲阿娜與男客，而阿娜向警方闡述自己受騙過程，哽咽直呼「我實在不敢相信她（指愛娃）會騙我」。阿娜說，她賣淫每次2500元，她自己只能拿1000元，而1月底至本月一共30次賣淫所得30000元，又無端被扣掉20000，簡某則向她稱「我幫你匯到另一個帳戶存起來」。
警方至中和、新店分別逮捕簡姓兄弟、愛娃等人，同時起獲多具監視器、保險套、帳本等相關證物。警方調查，簡姓兄弟有詐欺前科，偵訊時，2人因罪證確鑿向警方承認犯案，愛娃也向警方表示，她因為幫忙簡姓兄弟誆騙同鄉，所以自己不用下海，還可以分贓。訊後，警方依人口販運、妨害風化等罪嫌將簡姓兄弟移送法辦，愛娃與阿娜則由轉由移民署依法遣返。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 陽岱鋼指家族有污點... 週刊爆親友為「她」反目
- 被爆當小三嗆正宮 威廉妹坦承已懷對方孩子...
- 競爭者眾 客戶流失 碩禾全年EPS估僅4.33元
- 韓檢方結束馬拉松訊問 朴槿惠否認指控
- 延長PK戰克荷蘭 波多黎各晉決賽
- 59歲黃仲崑手抖20年 憂帕金森氏症交代後事
- 〈愛情塔羅占卜〉神啊 我的家人能接受他嗎?
- 基隆2觀光巴士 年底上路
- 國民黨議員批浮編 台中市追加預算案遭擱置
- 經典賽Live》5屆金手套出狀況 日本遭美國超前
- 郭泰源急性A肝 他說在韓國吃到這個…
- 南山人壽股東臨時會 通過併朝陽人壽
- 鍾瑶首當女主角反自卑 熬過高壓接6新片
- 小公務員揭弊遭懲處 北市府發言人：已依規定處理
- 藍委提卸任元首損尊嚴停禮遇 綠委諷：馬英九條款
- 台北變的不像台北？陳芳明：不認識了
- 投50億推動AI技術 陳良基：台灣不能只當「快老二」
- 國道旁16違規T霸 嘉縣府限4月初改善
- 3/22重要財經新聞一覽
- 經典賽》美日全明星先發陣容 年薪總和差這麼多！
- AKB48再創新紀錄 小嶋陽菜畢業作飆破百萬
- WHA不樂觀 李大維：絕不悲觀、積極爭取
- 經典賽》日本守備罕見亂流 坂本勇人超美技救1分（影音）
- 英發布班機電子裝置禁令 目標鎖定6國
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet unveils US$1.5bn digital infrastructure plan
- 世界盃資格賽》最終輪陷2連敗深淵 美國盼老將拯救
- 〈美味教室〉菜＋水果＋蛋白質＝能量沙拉
- 審監督條例藍綠互嗆 曾銘宗宣布休息綠委嗆落跑
- 身心障礙蕭夙芳 一人社工、全家志工
- 玉女出軌變慾女 《花芯》揉胸色誘陷深淵
- 北港朝天宮︰遶境炸轎3次就好
- 調節白蝦產銷 做成蝦酥、醉蝦
- 玉峰堰供水 每日近四萬立方米
- 安海瑟威被狠甩 機車男友超絕情
- 批IMF悍將 進駐川普團隊
- 國藝會修組織章程 文化部年列預算補助
- 未雨鬧水荒 林園中汕卻淹水
- 竹縣府秘書長 蔡榮光升任
- 長的美錯了嗎？哈佛研究：有害於愛情
- 玉晶光2月虧損 Q1難獲利
標題：印籍女好天真誤信同鄉 慘遭軟禁逼賣淫
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email