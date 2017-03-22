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印籍女好天真誤信同鄉 慘遭軟禁逼賣淫

2017-03-22  10:22

〔記者徐聖倫／新北報導〕同鄉相害！32歲印尼籍女子阿娜（音譯）是逃逸外勞，她為了繼續留在台灣工作，經由也同為逃逸外勞的同鄉女子愛娃（音譯）介紹到印尼食品商店工作，不料這卻是一個陷阱，阿娜被簡姓兄弟騙下海賣淫，甚至軟禁，還剝削阿娜賣淫所得6成，讓阿娜根本沒有多餘現金可以落跑。警方經長期蒐證終將簡姓兄弟、愛娃繩之以法。

36歲簡姓男子在新北市中和區經營印尼食品商店兼外籍人力仲介，但實為掛羊頭賣狗肉，簡某掌握女性逃逸外勞資料，軟禁強逼賣淫，要脅不從就讓她們遣送，簡某甚至還會自己出國「挑貨」順便「驗車」。簡某胞兄則負責向受害女子收取賣淫所得，並監督旗下小姐，同時提供賣淫工具如保險套等補貨事宜。

警方經由網路巡邏鎖定這對簡姓兄弟，警方調查，2人在新北市板橋、中和、桃園市等地都有承租套房當個人工作室。據了解，愛娃也是逃逸外勞，她負責誆騙認識的同鄉謊稱要「介紹工作」，其實根本就是賣淫女的「招募人」，阿娜就是其中的受害者。

日前警方循線在永和區得和路某套房埋伏，當場逮獲阿娜與男客，而阿娜向警方闡述自己受騙過程，哽咽直呼「我實在不敢相信她（指愛娃）會騙我」。阿娜說，她賣淫每次2500元，她自己只能拿1000元，而1月底至本月一共30次賣淫所得30000元，又無端被扣掉20000，簡某則向她稱「我幫你匯到另一個帳戶存起來」。

警方至中和、新店分別逮捕簡姓兄弟、愛娃等人，同時起獲多具監視器、保險套、帳本等相關證物。警方調查，簡姓兄弟有詐欺前科，偵訊時，2人因罪證確鑿向警方承認犯案，愛娃也向警方表示，她因為幫忙簡姓兄弟誆騙同鄉，所以自己不用下海，還可以分贓。訊後，警方依人口販運、妨害風化等罪嫌將簡姓兄弟移送法辦，愛娃與阿娜則由轉由移民署依法遣返。

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  • 警員在套房內找到被逼賣淫的阿娜。（記者徐聖倫翻攝）

    警員在套房內找到被逼賣淫的阿娜。（記者徐聖倫翻攝）

  • 簡姓兄弟承租的套房。（記者徐聖倫翻攝）

    簡姓兄弟承租的套房。（記者徐聖倫翻攝）

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