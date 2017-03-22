司改會議》檢察官定位 林孟皇：檢察官不是法官

2017-03-22 10:17

〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議今第3組分組會議討論檢察官定位，國是委員、高等法院法官林孟皇提出書面意見，主張檢察官不是法官，應落實檢、審分立，將檢察官定位為「特殊的行政官」，另立《檢察官法》賦予檢察官專屬的身分保障與權力行使依據，而非現行的依附在《法官法》之下。

林孟皇指出，從權力分立機制而言，司法機關並不包括檢察機關，檢察官是隸屬於行政權體系下的公務員；檢察官從事犯罪追訴等法律工作，是公義代表人，檢察官的身分應受保障；但檢察官的職務性質畢竟與法官不同，例如檢察體系強調檢察一體、偵查不公開，法院體系要求審判獨立、審判公開，讓檢察官使用「司法官」之名，無助深根法治文化。

檢察官的性質上具積極、主動性，法官則是消極、被動。為了節制檢察權，檢察官應適用檢察一體原則，要服從檢察長的指揮，相較於法院院長不能影響法官裁判，檢察官並沒有如同法官審判獨立所涵蓋的「內在獨立性」，只是在對外行使職權時，具有獨立性。

林孟皇認為，憲法保障法官的規定（身分保障、職務行使的獨立性），效力範圍不及於檢察官；而依大法官會議釋字第13號，檢察官的身分保障等同於法官。檢察官若擔心立法委員隨時可修法更改其地位，使政治力介入檢察權，則可考慮將檢察權入憲，定位為「特殊行政官」。

林孟皇建議，檢察官身為國家刑事政策的執行者，是開啟刑事訴訟的主導者，同時肩負公義代表人的角色，極具重要性，但現行檢察官組織運作及職權的行使，僅依附在《法院組織法》與《法官法》之下，不足以彰顯檢察權的重要性並保障其行使，為了彰顯檢察官作為國家訴訟主體的地位，應仿效日、韓等國法制，應為檢察署正名，真正「去法院化」，量身訂做專屬的《檢察署組織法》與《檢察官法》，做為檢察官職權行使、身分保障的依據。