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司改國是會議第3組 討論檢察官定位、檢察體系組織

2017-03-22  09:41

〔記者張文川／台北報導〕全國司法改革國是會議今天進行第3組第3次分組討論，將討論爭議多時的檢察官的法律定位問題，檢察官的定位究竟應為司法官還是行政官，有人認為應定位為行政官，以落實檢、審分立，才能監督法官；有人堅持檢察官應具備司法官的獨立性，而非上令下行的行政官，若視為行政官，將使政治黑手有伸入干預偵辦的風險；兩派爭論已久，今分組將討論這攸關檢察官未來的議題，能否形成共識做出決議，備受矚目。

今日預定討論的5項子題，包括：檢討環境案件偵查與訴訟程序；法官、檢察官的多元晉用與監督，但不包含退休給付；檢討法官、檢察官評鑑委員會的功能，或建置法律人基金會的可行性；檢察官的法律定位問題；檢察體系的組織檢討。

此組上次會議已討論到環境案件，由司法院、法務部、環保署、警政署提出書面與口頭報告，由各委員發表意見，但尚未做出決議，會中決定由國是委員孫一信、陳重言、楊永年、林達組成專案小組，整合各機關的報告與委員，提出改革方案，提報至今日議決。

而針對法評會、檢評會、法律人評鑑基金會的議題，今將由司法院、法務部、民間司改會報告；檢察官的法律定位、檢察體系組織檢討，今則由法務部提出現況與改革方向的報告。

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  • 司法改革國是會議，由司法改革國是會議副召集人兼第三分組召集人瞿海源（左一）主持，邀請法務部長邱太三（左二）與各界專家學者們，一同參與討論。（記者王藝菘攝）

    司法改革國是會議，由司法改革國是會議副召集人兼第三分組召集人瞿海源（左一）主持，邀請法務部長邱太三（左二）與各界專家學者們，一同參與討論。（記者王藝菘攝）

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