烏日塑膠廠火警4死 屋主一度恢復心跳仍不治
2017-03-22 09:31
〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中烏日區仁義街一家塑膠加工廠清晨發生火警，造成全家4人死亡，其中3人送往中山醫學大學附設醫院，前兩名到院的屋主2歲孫女莊芷欣、80歲老婦黃許美蓉到院前已無生命跡象，急診室主任葉兆斌指兩人皆100％燒燙傷，傷勢太嚴重，無法急救，只能宣布死亡。
58歲的屋主黃根山全身有70％以上燒燙傷、嚴重吸入性嗆傷，在送醫途中加上急診室不斷CPR，4度急救一度恢復心跳，但很快又停止，最後家屬同意放棄急救。
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