烏日塑膠工廠火警 一家4死

2017-03-22 08:13

〔記者何宗翰／烏日報導〕台中烏日區仁義街一家塑膠加工廠清晨發生火警，消防隊凌晨4時58分接獲報案，到達時2樓以上已經全面燃燒，火勢由堆放雜物的二樓樓梯間燒起，撲滅後在2樓找到57歲屋主黃根山、57歲林阿玉、80歲黃許美蓉，以及2歲莊芷欣，4人送醫急救後均告不治。

消防人員指出，當時在2樓客廳發現黃根山、黃妻林阿玉及孫女莊芷欣，黃母黃許美蓉則在房間內被發現；黃許美蓉快5點時曾打電話給住附近的小兒子，說家裡起火了，小兒子先報警消，隨即趕到現場，但打開門屋內已經大火，無法進入救人。（09:07更新）