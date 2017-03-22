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想當AV男優當不成 他改替應召妹拍微A片卻爆紅...

應召業者為了攬客，最近紛紛替應召女郎拍攝唯美又極盡挑逗的「微A片」。（情境照）

2017-03-22  08:28

〔即時新聞／綜合報導〕應召業者為了攬客，最近紛紛替應召女郎拍攝唯美又極盡挑逗的「微A片」，原來「微A片」始祖是32歲的台灣男子，他原本赴日徵選AV男優但失敗，後來索性加入日本AV團隊，現在則回台灣替應召業者拍「微A片」。

《周刊王》報導，被應召業者稱做「大師」的男子是知名美工科畢業，他自爆過去的夢想是當AV男優，赴日徵選但沒被選上，最後索性加入日本AV製作團隊，努力了半年終於當上導演助理。

大師透露，去年農曆年後，他回到台灣，他朋友曾替酒店業者拍微電影行銷，結果頗受好評，不少應召業者看到後也找他朋友幫忙，朋友知道他有拍片經驗，也問他要不要一起做，於是兩人就開始拍攝「微A片」。

大師說，現在應召站業者找他拍片，女主角都是女神級的，每部片他收3至5萬。他指出，拍出口碑後就會有應召站想找長期配合，月入幾十萬不是問題。

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