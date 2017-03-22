台中烏日火警 四代3死1傷
2017-03-22 06:48
〔即時新聞／綜合報導〕台中市烏日區仁義街凌晨4時傳出火警，火勢不大，消防人員迅速撲滅火勢。但黃姓屋主的85歲母親被救出時已死亡，而屋主夫妻及2歲外孫女傷勢嚴重送醫急救，延至上午7時，屋主的妻子、外孫女均宣告不治，黃男則在中山醫院急救，目前已恢復心跳。
《聯合新聞網》報導，起火戶是一棟3層樓的家庭式塑膠加工廠，黃家4口住在2樓，火警發生時有逃生跡象，但火勢來的太快，仍造成3死1傷慘劇。（07:27更新）
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