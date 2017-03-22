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台中烏日火警 四代3死1傷 MLB》新球季準備好了 陳偉殷飆出春訓代表作
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覺得盤查不合理？ 警官透露可以用這招

2017-03-22  06:19

〔記者王捷／台南報導〕客委會主任委員李永得因為穿拖鞋被警方盤查，引起兩派論戰，有人認為警方查證件沒有問題，但也有民眾認為警方查證件時，在沒有可疑行為的前提下，可以嚴正拒絕，不過有警官透露，依據警察職權行使法，沒有規定民眾可以拒絕，不過可以向盤查警員索取「異議紀錄表」填寫後，可以提出訴願或行政訴訟。

警官說，警方依據警職法第6條對民眾盤檢身分，不過警職法第29條也規定，民眾對警方盤查有意見時，沒有載明可以拒絕，但認為自己權益受到損害，可以當場陳述理由，表示異議，如果帶班警察幹部認為合理，就會立即停止，但是不合理的話，就會繼續執行身分盤查，民眾可以向警員索取一張「異議紀錄」，依紀錄可以提出訴願或是行政訴訟。

不過，警官提醒，由於填寫異議表仍要寫下身分證資料，在填寫異議表後仍拒絕接受警方詢問、不願出示身分證，警方可以依據警職法第7條，將民眾帶回警所或是值勤單位查證身分，時間從表達要盤查開始，不能超過3小時。

有警員透露，其實這份「異議紀錄表」，一般不會帶在身上，因為多數的民眾不會拒絕，是因為李永得拒絕盤查事件後，警方才開始討論是否在值勤時隨身攜帶「異議紀錄表」。

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  • 警方盤檢請民眾出示身分證，民眾若有不滿其實可以向警方索取「異議紀錄表」填寫。（資料照片，記者王捷攝）

    警方盤檢請民眾出示身分證，民眾若有不滿其實可以向警方索取「異議紀錄表」填寫。（資料照片，記者王捷攝）

  • 有警官透露，李永得拒絕盤檢後，有多數民眾覺得人權受到侵害，但警職法中並沒有明載民眾可以拒絕，不過可以提出異議。（記者王捷翻攝）

    有警官透露，李永得拒絕盤檢後，有多數民眾覺得人權受到侵害，但警職法中並沒有明載民眾可以拒絕，不過可以提出異議。（記者王捷翻攝）

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