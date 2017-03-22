「李永得穿拖鞋」變明星臉？台南警查到這毒犯來對比…
2017-03-22 06:16
有警員認為邱男鼻頭、嘴唇與眉宇與李永得相似，不過也有警員認為李永得比較帥。（記者王捷攝）
〔記者王捷／台南報導〕21日晚間，警方在市區飯店附近見陳姓男子穿著飯店拖鞋，盤查後還在身上起出毒品，不久又在路邊看見邱男，一樣穿著拖鞋，他被攔查後也被查出毒品，連續盤查兩名穿拖鞋的嫌犯都藏毒，但今日有警員發現，邱男不僅跟客委會主委李永得一樣穿拖鞋被攔查，神情激似李永得，還有警員稱邱是「瘦版李永得」但也有警員說好像不太像，邱男雙頰比李永得還凹陷，李永得比較帥。
怎麼連查陳、邱兩名穿拖鞋的男子，都是毒蟲？資深警員說，其實重點不是他們都穿拖鞋，是因為依據他的經驗，發現陳、邱兩人看起來就是「藥仔面」所以才會盤查他，一查身分證兩人又都有毒品前科，幾乎有毒品前科的人，身上就會有毒品。
警員說，「藥仔面」其實大多的特徵是皮膚黝黑、臉上會有多處痘痘、雙頰凹陷加上身形略瘦，其他就要看第六感，有時候因為經驗的關係，所以看到某些歹徒，就會直覺有問題，因此才會盤查。
經盤查後，警方在陳男身上發現一小包毒品，另外在邱男的香菸盒內，發現邱男將一小包毒品藏在菸盒底部，訊後將兩人依毒品危害防制條例移送法辦。
今日有眼尖的警員發現，邱男面貌激似李永得，將兩張照片和在一比對，還真發現兩人的鼻子、眉宇與脣形有些相似，但是也有警員覺得不像，認為李永得帥多了，邱男雙頰凹陷，看起來就是「歹料款」。
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