兒每月只給3000孝親費 老爸要討回房產
〔記者王定傳／新北報導〕郭姓男子說他含辛茹苦拉拔兒子長大，又因養兒防老傳統觀念，贈與樹林區一間房產，但兒子每月只肯給3000元孝親費，以民法「防不孝條款」及受贈者沒履行負擔等規定，提訴撤銷贈與；新北地院法官認為，郭男每月的退休金可維持生活，且郭子每月有給3000元，不是沒有奉養，判敗訴。
據查，郭男去年間曾對兒子提告遺棄罪，他當時說幫兒子、女兒各買一間公寓後，名下就沒資產，且雙方有約定，要留一間房間給他住，不料，103年間，兒子竟把他的衣物都寄到台南，根本是「掃地出門」。
郭子否認指控，檢方認為，郭男每月勞保年金有17000元，他又自認身體沒大問題，另有一名女兒，且雙方根本沒積極聯絡討論扶養費一事，加上撤告，處分不起訴。
郭男再提民事訴訟主張，他拉拔兒子長大，出錢供出國唸書、遊學、買車，且贈與借名登記在妻子名下的房產，但兒子竟把他趕出家門，他曾發函請兒子略盡孝道，兒子卻回說只願每月給3000元。
郭還指，他住在台南，依衛生福利部的「歷年最低生活費一覽表」，105年度台南市最低生活費為每月11448元，雖兒女各給3000元，仍相差甚遠，依民法412及416條提訴撤銷贈與，塗銷移轉登記，回復成他所有。
郭子主張，父親從他小時候就到泰國工作，另有家庭，每年回台時間不多，103年間更搬到台南與泰國家屬同居，後來他回家發現父親打包好的行李，才尋地址寄到台南，絕非驅離，且房產是母親所有，父親無權請求，雙方更無任何約定，但他願意在能力許可下扶養照顧。
法官認為，若是直系血親關係，贈與人須有不能維持生活情形，才能請求受贈人盡扶養義務，但郭男每月的退休金，逾台南市最低生活費，已足夠年老日常生活所需，且郭子每月又有匯款，難認有未盡贈與負擔情形，可上訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 日本人幫台灣畫鐵道圖 網友看完全跪了！
- 中鋼研發成功！潛艦鋼板水下900公尺不斷裂
- 遠航機師酒測超標4倍 民航局進一步調查
- 百年餅店第四代 美國蛋糕賽奪銀牌
- 草湖溪自行車道 一橋之隔差很大
- 明朝寶藏曝光 「江口沉銀」傳說被證實
- Twins阿嬌新歡遭起底 撞爛名車直接報廢
- 關燈1小時愛地球 綠色生活25日見
- 馮世寬自豪帥勝宋仲基 強壓金城武
- 經典賽》荷蘭強打搞烏龍當場傻眼 球迷笑瘋了（影音）
- 經典賽》波多黎各延長賽險勝荷蘭 連2屆闖冠軍賽
- 愛黛兒為護粉絲槓保全 「可以停止叫觀眾坐下嗎」
- 萬瑞快瑞芳段彎道大 增設反光板
- 潛艦國造簽署備忘錄 合約差點「吹」了...
- 《美女與野獸》熱映公仔卻醜翻天 還被P成凸額頭
- 「禁穆令」發酵？拉丁裔正妹上高檔餐廳竟遭歧視
- 新北市議會國民黨團交接 「黨主席們」到熱鬧
- NBA》林書豪自認傷勢不嚴重 但先發已被取代
- 李永得被盤查風波 朱立倫：一個微笑就能化解尷尬
- LPGA創建者盃高球賽》龔怡萍並列46 諾奎絲特封后
- 精采巴塞爾 百年錶展倒數
- 吃太飽逃不掉? 巨蟒竟反芻吐出「整頭羚羊」...
- 馮勝賢的最痛 「漏接高飛球」
- 自由開講》兼任教師的悲哀
- 明年1月起 塑膠柔珠全禁
- 潛艦國造關鍵 造船業：政府有決心、業者有辦法
- 高人氣兒童繩索公園 年久失修鋼材外露
- 足球》6旅外返台踢亞洲盃資格賽 台將明先找越南試刀
- 房屋免稅門檻 台東僅調高千元
- 《自由廣場》允許警察濫行盤查 才會影響治安
- 愛因斯坦也沒有的經驗...霍金要上太空了！
- 立委大學座談提到「藍波」 台下學生一臉茫然
- 〈戀愛翹翹板〉帶公主女友見長輩 無理任性不得青睞
- 公開收購不動產REITs 將比照「樂陞條款」
- 經典賽》把握時間適應場地 菊池涼介發現守備關鍵
- 樹林鐵路立體化 想搭上前瞻列車
- 木村拓哉扳回天王面子 完結篇衝高保住收視王
- 裴勇俊兒子曝光！小手堵媽媽嘴唱搖籃曲
- 自由廣場》一例一休修法，有那麼困難嗎？
- 台男因無法登機大鬧香港機場 當事人還原真相...
標題：兒每月只給3000孝親費 老爸要討回房產
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email