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兒每月只給3000孝親費 老爸要討回房產

2017-03-21  23:12

〔記者王定傳／新北報導〕郭姓男子說他含辛茹苦拉拔兒子長大，又因養兒防老傳統觀念，贈與樹林區一間房產，但兒子每月只肯給3000元孝親費，以民法「防不孝條款」及受贈者沒履行負擔等規定，提訴撤銷贈與；新北地院法官認為，郭男每月的退休金可維持生活，且郭子每月有給3000元，不是沒有奉養，判敗訴。

據查，郭男去年間曾對兒子提告遺棄罪，他當時說幫兒子、女兒各買一間公寓後，名下就沒資產，且雙方有約定，要留一間房間給他住，不料，103年間，兒子竟把他的衣物都寄到台南，根本是「掃地出門」。

郭子否認指控，檢方認為，郭男每月勞保年金有17000元，他又自認身體沒大問題，另有一名女兒，且雙方根本沒積極聯絡討論扶養費一事，加上撤告，處分不起訴。

郭男再提民事訴訟主張，他拉拔兒子長大，出錢供出國唸書、遊學、買車，且贈與借名登記在妻子名下的房產，但兒子竟把他趕出家門，他曾發函請兒子略盡孝道，兒子卻回說只願每月給3000元。

郭還指，他住在台南，依衛生福利部的「歷年最低生活費一覽表」，105年度台南市最低生活費為每月11448元，雖兒女各給3000元，仍相差甚遠，依民法412及416條提訴撤銷贈與，塗銷移轉登記，回復成他所有。

郭子主張，父親從他小時候就到泰國工作，另有家庭，每年回台時間不多，103年間更搬到台南與泰國家屬同居，後來他回家發現父親打包好的行李，才尋地址寄到台南，絕非驅離，且房產是母親所有，父親無權請求，雙方更無任何約定，但他願意在能力許可下扶養照顧。

法官認為，若是直系血親關係，贈與人須有不能維持生活情形，才能請求受贈人盡扶養義務，但郭男每月的退休金，逾台南市最低生活費，已足夠年老日常生活所需，且郭子每月又有匯款，難認有未盡贈與負擔情形，可上訴。

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  • 郭姓男子說他含辛茹苦拉拔兒子長大，又因養兒防老傳統觀念，贈與樹林區一間房產，但兒子每月只肯給3000元孝親費，他提訴撤銷贈與。（資料照）

    郭姓男子說他含辛茹苦拉拔兒子長大，又因養兒防老傳統觀念，贈與樹林區一間房產，但兒子每月只肯給3000元孝親費，他提訴撤銷贈與。（資料照）

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