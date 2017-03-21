三軍總醫院醫師詐保案 檢廉今再約談8人
2017-03-21 22:57
〔記者謝君臨／台北報導〕三軍總醫院醫師林俊杰涉嫌勾結勞保黃牛，詐領逾6000萬元保費，日前被台北地院諭令200萬元交保，勞保黃牛陳俊男、李慶順、張明源則被收押；檢廉今再約談8名涉嫌詐保的被保險人，台北地檢署複訊後，晚間依詐欺罪諭令鄭女5萬元交保、鐘男1萬元交保，其餘6人請回。
林俊杰為國防醫學院醫學士，曾赴美國克利夫蘭研究中心進修，專長包含一般神經科疾病診斷、睡眠障礙相關疾病，以及失智症等，現為三軍總醫院神經科部週邊神經科主任。
檢廉接獲檢舉，林俊杰涉嫌於103年6月起，勾結陳俊男、毛智玲（夫妻檔）、張明源、李慶順等勞保黃牛，在2年半的時間內，以每件1萬5000元的代價，製作不實失能診斷書，藉以讓被保險人符合勞保失能認定，個人不法獲利至少超過450萬元，被保險人持診斷書請領費用後，再與勞保黃牛7、3分帳，全案不法獲利逾6000萬元。
今年1月，檢廉搜索林男辦公室等5處，約談林男等15人到案；據悉，林坦承部分犯行，檢察官訊後以涉犯詐欺、偽造文書罪，諭令200萬元交保，後因林男覓保無著改為聲押，北院審理後認為無羈押必要，仍維持200萬元交保。
至於4名勞保黃牛，檢方訊後認為陳俊男、李慶順、張明源涉有重嫌，說詞避重就輕，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，毛智玲20萬元交保，另10名共謀詐保的被保險人，其中9人分別以3萬元至8萬元不等金額交保，另1人請回。
全案源於勞保局政風室清查列管醫師，發現林俊杰開立失能診斷書的數量明顯偏多，再加上外界對其風評似有耳語，進而展開追查，發現疑有弊端，通報廉政署後報請北檢指揮偵辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日本人幫台灣畫鐵道圖 網友看完全跪了！
- 中鋼研發成功！潛艦鋼板水下900公尺不斷裂
- 遠航機師酒測超標4倍 民航局進一步調查
- 百年餅店第四代 美國蛋糕賽奪銀牌
- 草湖溪自行車道 一橋之隔差很大
- 明朝寶藏曝光 「江口沉銀」傳說被證實
- Twins阿嬌新歡遭起底 撞爛名車直接報廢
- 關燈1小時愛地球 綠色生活25日見
- 馮世寬自豪帥勝宋仲基 強壓金城武
- 經典賽》荷蘭強打搞烏龍當場傻眼 球迷笑瘋了（影音）
- 經典賽》波多黎各延長賽險勝荷蘭 連2屆闖冠軍賽
- 愛黛兒為護粉絲槓保全 「可以停止叫觀眾坐下嗎」
- 萬瑞快瑞芳段彎道大 增設反光板
- 潛艦國造簽署備忘錄 合約差點「吹」了...
- 《美女與野獸》熱映公仔卻醜翻天 還被P成凸額頭
- 「禁穆令」發酵？拉丁裔正妹上高檔餐廳竟遭歧視
- 新北市議會國民黨團交接 「黨主席們」到熱鬧
- NBA》林書豪自認傷勢不嚴重 但先發已被取代
- 李永得被盤查風波 朱立倫：一個微笑就能化解尷尬
- LPGA創建者盃高球賽》龔怡萍並列46 諾奎絲特封后
- 精采巴塞爾 百年錶展倒數
- 吃太飽逃不掉? 巨蟒竟反芻吐出「整頭羚羊」...
- 馮勝賢的最痛 「漏接高飛球」
- 自由開講》兼任教師的悲哀
- 明年1月起 塑膠柔珠全禁
- 潛艦國造關鍵 造船業：政府有決心、業者有辦法
- 高人氣兒童繩索公園 年久失修鋼材外露
- 足球》6旅外返台踢亞洲盃資格賽 台將明先找越南試刀
- 房屋免稅門檻 台東僅調高千元
- 《自由廣場》允許警察濫行盤查 才會影響治安
- 愛因斯坦也沒有的經驗...霍金要上太空了！
- 立委大學座談提到「藍波」 台下學生一臉茫然
- 〈戀愛翹翹板〉帶公主女友見長輩 無理任性不得青睞
- 公開收購不動產REITs 將比照「樂陞條款」
- 經典賽》把握時間適應場地 菊池涼介發現守備關鍵
- 樹林鐵路立體化 想搭上前瞻列車
- 木村拓哉扳回天王面子 完結篇衝高保住收視王
- 裴勇俊兒子曝光！小手堵媽媽嘴唱搖籃曲
- 自由廣場》一例一休修法，有那麼困難嗎？
- 台男因無法登機大鬧香港機場 當事人還原真相...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：三軍總醫院醫師詐保案 檢廉今再約談8人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分