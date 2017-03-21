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離職員工潛入三立搞破壞 偷刪資料遭聲押禁見

2017-03-21  21:48

〔記者錢利忠／台北報導〕三立電視台去年斥資數億元打造網路影音平台「Vidol」，推出不到1年即累積百萬名會員；未料，今年初2名從三立離職的工程師，疑心生不滿，竟趁假日潛入三立刪除影音平台資料，吃上妨害電腦使用官司；台北地檢署今指揮刑事局搜索2人住處並拘提到案，訊後以有勾串、滅證之虞，將2人聲押禁見。

面對網路媒體崛起，不少電視台紛紛轉型成立網路影音部門，去年4月，三立斥資10億元打造即時影音串流服務平台「Vidol」，結合影音內容及偶像效應，在網路上引起追星熱潮。

檢警調查，原分別在三立行動影音部、開發中心任職的曾姓、吳姓工程師，離職後心生不滿，涉嫌潛入三立搞破壞；據悉，2人應訊時否認涉案，檢方認為2人未吐實，且疑有共犯未到，因此將2人聲押禁見。

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  • 台北地檢署今指揮刑事局搜索2人住處並拘提到案，訊後以有勾串、滅證之虞，將2人聲押禁見。（資料照，記者溫于德攝）

    台北地檢署今指揮刑事局搜索2人住處並拘提到案，訊後以有勾串、滅證之虞，將2人聲押禁見。（資料照，記者溫于德攝）

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