氣兒子當毒蟲 母幫警察開門大義滅親

2017-03-21 21:28

〔記者鄭景議／台北報導〕汐止一名蘇姓藥頭平時販賣海洛英，一名李姓藥腳為了能常常得到貨，讓蘇嫌住在自己家中，成日與蘇嫌吸毒；李嫌的媽媽氣不過兒子成天不務正業，只知道吸毒，也不照顧受重病所苦的爸爸，於是在警察循線上門逮捕時，不通知兒子就直接為警察敞開大門，還指點警方兒子與藥頭的房間在哪，讓自己兒子被逮個措手不及。

台北市松山分局警方經過多日佈線，昨（20）日下午前往汐止福德一路附近，逮捕蘇嫌與包括李嫌在內的3名藥腳，共在房內尋獲海洛英0.27公克；據了解，警方破門而入時，4人毫無心理準備，蘇嫌正慵懶地從床上翻身拿起毒品，其餘3人也忙著吸食，看到警察突然闖入，李嫌與其他3人面面相覷，納悶怎麼警察來的如此突然，讓自己一點心理準備都沒有，完全不知道是自己媽媽幫忙開的門。

李嫌向警方坦承，自己雖然想戒掉，但是毒癮已深，不由自主的沉淪下去；警方訊後將4人移送至台北地檢署偵辦。

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