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金門偵破最大宗滲毒「失身酒」 嫌犯稱「自用」

2017-03-21  21:13

〔記者吳正庭／金門報導〕金門檢警今天宣布偵破國內最大宗之雞尾酒毒品走私案，計查獲俗稱「失身酒」的四洛克雞尾酒287罐，且酒內全部含有又稱為「迷姦水」的第二級毒品「伽瑪羥基丁酸」，已將林嫌收押禁見。

高雄港警金門港中隊指出，這批雞尾酒疑似經過加工，裡面才有所謂的「迷姦水」，當時若未在碼頭攔下而入侵民風純樸的金門，不知多少人受害。

金門地檢署主任檢察官康惠龍，去年10月執行一項掃蕩新興混合式毒品的行動中，掌握（67年次） 林嫌利用中國船載運私貨入境的情資，指揮幹員趁其雇用的人車，準備將私貨載離料羅碼頭之際予以攔截，在車上起出四洛克（Four Loko）雞尾酒287罐等未稅物品。

金門港中隊表示，美國生產的四洛克「Four Loko」果味飲料雞尾酒，台灣還未核准上市，酒精含量雖僅約12％，味似水果酒，但後勁強大，其中含有如瓜拉納等興奮劑，飲用後會出現嘔吐、失憶或行為脫序等現象，被一些夜店玩咖封為「斷片酒」或「失身酒」。

金門港中隊長莊明晃指出，這批雞尾酒疑似遭人「加工」，被檢出其中還含有俗稱「迷姦水」、「神仙水」的二級毒品「伽瑪羥基丁酸」，曾有人喝完昏迷得不省人事。

林嫌供稱，這些酒全從中國淘寶網以兩罐人民幣99元價格購得，準備全部買來「自用」的說法，令辦案員警啼笑皆非。

金門檢警20日在金門機場埋伏，於林嫌準備搭飛機潛往高雄藏匿時將其拘提；另於住處起獲安非他命3公克、吸食器、帳冊、武士刀、模型槍及57式制式子彈2顆等違禁物品，全案除原來的菸酒管理辦法，再依涉嫌違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦，檢方聲請羈押獲准。

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  • 金門檢警偵破國內最大宗之雞尾酒毒品走私案，查獲俗稱「失身酒」的四洛克雞尾酒287罐，有櫻桃、西瓜等不同口味，且酒內全部含有第二級毒品「伽瑪羥基丁酸」。（記者吳正庭攝）

    金門檢警偵破國內最大宗之雞尾酒毒品走私案，查獲俗稱「失身酒」的四洛克雞尾酒287罐，有櫻桃、西瓜等不同口味，且酒內全部含有第二級毒品「伽瑪羥基丁酸」。（記者吳正庭攝）

  • 高雄港警金門港中隊正逐一核對查獲的「失身酒」數量。（記者吳正庭攝）

    高雄港警金門港中隊正逐一核對查獲的「失身酒」數量。（記者吳正庭攝）

  • 警方在林嫌住處起出的武士刀、安非他命、吸食器、帳冊、模型槍及57式制式子彈2顆等違禁物。（高雄港警金門港中隊提供）

    警方在林嫌住處起出的武士刀、安非他命、吸食器、帳冊、模型槍及57式制式子彈2顆等違禁物。（高雄港警金門港中隊提供）

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