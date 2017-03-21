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一樣停等紅燈 他逃過死神、他被輾斃

2017-03-21  20:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕在貨櫃車旁停等紅燈，應該怎麼辦？彰化縣溪湖鎮今日發生一起離奇死亡車禍，一台貨櫃車停紅燈時，兩位自行車騎士緩緩騎到車旁等候，等到綠燈時，一位騎士馬上起步先行通過路口，而另名騎士卻被右轉的貨櫃車直接撞上，腦蓋碎裂當場死亡。林姓司機向員警表示，沒看到人；警方初步判定是視線死角釀禍，將進一步釐清實際肇事原因。

溪湖分局警方調查，今日中午12時47分，林姓男子（61歲）駕駛貨櫃車在溪湖鎮東環路南下方向停等紅燈，等綠燈亮起時右轉西環路，未料起步沒多久，車身壓到一名騎著紅色腳踏車，年約5、60歲男子，腳踏車當場被壓扁，男子也被貨櫃車右前輪輾過頭部，當場身亡。

車禍事後，有民眾將影片上傳臉書爆料公社，引起不少議論「阿彌陀佛！真的不要跟在大車旁」、「死角很危險」、「靠太近」，也有網友說「司機沒有打方向燈」、「生死門看清楚」、「有人逃過一劫，有人被死神盯上」。

警方向林男酒側值為零，林男向警方供稱，等紅燈時未發現有騎腳踏車男子在車身右側，綠燈右轉時，感覺車子有壓到東西，下車查看才發現竟然壓到人。由於死者身上沒證件，至傍晚仍無家屬前往指認，警方先採集指紋比對身分，並釐清車禍真正原因。

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  • 溪湖鎮東、西環路口，今日中午發生一起死亡車禍，警方進行路口管制。（記者陳冠備翻攝）

    溪湖鎮東、西環路口，今日中午發生一起死亡車禍，警方進行路口管制。（記者陳冠備翻攝）

  • 男子腳踏車倒在一旁，車身也被壓扁。（記者陳冠備翻攝）

    男子腳踏車倒在一旁，車身也被壓扁。（記者陳冠備翻攝）

  • 貨櫃車等候紅燈時，騎自行車男子緩緩騎到車旁。（記者陳冠備翻攝）

    貨櫃車等候紅燈時，騎自行車男子緩緩騎到車旁。（記者陳冠備翻攝）

  • 綠燈時，一男子先行通過路口，死者卻緊緊貼在貨車旁前進。（記者陳冠備翻攝）

    綠燈時，一男子先行通過路口，死者卻緊緊貼在貨車旁前進。（記者陳冠備翻攝）

  • 死者來不及躲避，被貨櫃車壓倒在地。（記者陳冠備翻攝）

    死者來不及躲避，被貨櫃車壓倒在地。（記者陳冠備翻攝）

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