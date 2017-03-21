開賓士撞死父親 逆子遭羈押

2017-03-21 20:13

［記者黃捷／台北報導］25歲孫姓男子只因買衣服問題，與61歲父親發生口角，竟開賓士車高速衝撞父親致死，警方昨（20）依肇事逃逸、殺人等罪嫌將孫男移送法辦，因孫男涉犯殺人重罪，又可能逃亡，但因他獨自犯案，沒有串證之虞，士林地檢署20晚間聲請羈押獲准。

檢警調查，孫姓父子倆19日下午一同開車返家，途中因買衣服問題發生嚴重口角，孫父停車後憤而下車步行，未料孫男竟坐上駕駛座，從孫父後方加速撞上，隨後開上國道逃逸，孫父送醫急救仍不治身亡。

孫男到案後供稱，吵架後本來往基隆方向行駛，後改變心意要至台北散心，便將賓士車掉頭，路上發現父親走路的身影，一時被氣憤情緒沖昏了頭，才會衝撞父親。

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