家前400米命喪孽子輪下 鄰居悲：他是好人
2017-03-21 21:35
〔記者吳政峰／新北報導〕格魯伯資產管理有限公司」總經理孫松鶴，19日與25歲兒子孫延年爭執，氣得棄車走路回家，未料在離家400公尺遠處，遭孫延年開車衝撞致死，鄰居21日得知此事，悲嘆孫松鶴是個好人，卻命喪孽子輪下，不敢置信。
鄰居指出，該社區共有4棟，孫松鶴住在B棟13樓，室內坪數約15坪，雖然開著賓士車，但為人低調，出入均穿著西裝，看起來很紳士，沒有大老闆的架子。
鄰居表示孫松鶴獨居該處超過4年，態度友善，看到人都會打招呼，噓寒問暖，人品很好，鮮少帶朋友回家，生活單純。
上個月，孫延年從中國返國探望孫松鶴，碰到人從不曾點頭或交談，獨來獨往，對待鄰居很冷漠，是個沒有存在感的人。
鄰居獲悉孫松鶴遭孽子撞死，直言很震撼，從未見過父子倆爭吵，沒想到會發生逆倫慘案。
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