烏龍辦案？ 機車故障停路邊 車主半年後竟成搶奪犯
［記者黃捷／台北報導］許姓男子騎機車自摔，暫時將車停放路邊，隔天取車時卻發現車牌、輪胎等零件消失無蹤，他原以為被政府拔走，未料半年後檢警根據該車牌號碼，冠他3起搶奪罪名，儘管他否認犯罪，仍被士林地檢署起訴，所幸士林地方法院認為偵辦過程有瑕疵，且罪證不足，逆轉判許男無罪。
檢方起訴指出，許男於2015年7月5日、8月9日及9月12日騎機車在北市士林區尋找目標，分別向3名被害人佯稱自己手機在附近遺失，想向被害人借手機撥打尋找，卻在取得被害人手機當下，立刻加速逃逸。
檢警接獲報案，根據犯嫌車號追查許男到案，且因3名被害人指認犯嫌照片時，都明確指向許男，另因犯案機車也是失竊車，再裝上許男的車牌，許男又自承有改裝、拼裝機車的經驗、能力，檢方依此做為補強證據，依搶奪罪起訴許男。
許男開庭辯稱，他同年3月間在重陽橋騎機車自摔，機車故障發不動，只好將車暫放現場，隔天重返現場，發現前後輪、車牌及許多零件都不見了，就直接離開，過幾週再回去看，這次機車被貼滿資源回收貼紙，沒幾天車就消失，他認為被政府收走，所以沒報案，未多加理會。
許男更表示，他臉部有「唇顎裂」特徵，但3名被害人在描述犯嫌特徵時，都未指出這麼明顯的特徵，犯嫌根本不是他。
法官調查發現，許男年紀20多歲，配戴黑框眼鏡，警方提供給3名被害人的6張指認照中，其中一次是許男及5名中年男子，另一次是許男及5名未戴眼鏡的男子，很可能誤導被害人。
此外，北市環保局也有公告指出，同年3月派車前往重陽橋拖吊無牌廢棄機車，與許男車禍地點相同，因此採信許男辯詞。
判決指出，指認過程有重大瑕疵，檢警調閱的監視器也未清楚拍到犯嫌面容，3名被害人也不記得犯嫌有「唇顎裂」特徵，合議庭認為罪證不足，基於無罪推定原則，判處許男無罪。
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