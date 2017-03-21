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10米外擺攤炸魷魚競争 老闆怒告學徒違約

2017-03-21  19:34

〔記者王俊忠／台南報導〕在屏東墾丁大街擺攤賣炸魷魚的王姓男子，與想學炸魷魚技術的阿雄簽約合作一年，供阿雄學習與出攤販售，同時約定阿雄若要設新魷魚攤，須經王男同意。不料，阿雄竟於合約期內自行在王男攤位的斜對面設新魷魚攤。王男怒告阿雄違約求償，一審法官查明阿雄確有違約、違反競業禁止約定，判阿雄須賠六十萬多元違約金給王男。

王男表示，阿雄想向他學炸魷魚技術、擺攤謀生，兩人在104年8月初簽合約、約定從同年8月1日合作到105年6月底，在墾丁大街商圈擺攤，他負責提供生財機具；阿雄負責出攤營業。雙方並在104年8月5日簽訂競業禁止合約。

王男主張，為保護其營業秘密，雙方在競業禁止合約中，約定阿雄要新設魷魚攤時須經他的同意，避免市場過度飽和，合約期一年，如毀約或期滿未續約一年內，阿雄不得經營與他公司販賣的相關商品，也不能向他人透露任何廠商資料、進貨成本、材料配方等營業秘密，如毀約要賠償高額違約金。

原告指出，105年4月，被告片面終止合約並在原告攤位的斜對面10米外距離開設另一家炸魷魚攤，販售與原告相同種類的商品，違反競業禁止合約規定。

阿雄辯稱，那次是朋友來不及出攤，他幫忙出攤，攤位不是他的；也對王男如何進貨、醬料如何調配等具體技術都不瞭解，未洩漏原告商業秘密給他人。

台南地院法官根據兩名證人證詞，指出阿雄不只一次開車載新設魷魚攤的貨物到攤位上；阿雄母親也常到新魷魚攤幫忙賣魷魚，顯然阿雄與新魷魚攤有密切關係，不只是一次幫友人出攤而已，阿雄於合約期內在同一商圈經營新魷魚攤，確是違約與違反競業禁止合約規定，據雙方約定的違約金計算方式，判阿雄須賠607,950元給王男，但此案還可上訴二審。

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  • 魷魚料理示意圖。（資料照，記者黃建華攝）

    魷魚料理示意圖。（資料照，記者黃建華攝）

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