女子被警攔 打掉密錄器 下場結果是這樣....
2017-03-21 19:38
〔記者黃良傑／高雄報導〕曾酒駕被判刑的曾姓女子，今年1月間騎機車紅燈右轉，又被高市警方攔下，她不僅拒絕酒測，還出手拍落員警肩上的密錄器，嗆警「你不要用這種東西錄我」，今被雄檢依妨害公務起訴。
檢警調查，曾女（36歲）曾於104年5月間在台南酒駕肇事被法辦，遭判刑3個月、併科罰金2萬元，去年1月執行完畢，不料，今年一月間，曾女騎乘機車行經高雄市區，因違規紅燈右轉被警方攔下，趙姓員警懷疑她有酒駕嫌疑，欲對曾女施行酒測。
曾女不僅拒絕酒測，還出手拍落員警肩上密錄器，並以強暴方式妨害警方執行酒測，當時被依妨害公務現行犯送辦，曾女坦承拍落密錄器，否認妨害公務，辯稱不知那是密錄器，也不是有意的，檢方偵結起訴曾女。
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