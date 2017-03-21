打孫女一巴掌 7旬嬤被控傷害

2017-03-21 19:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣7旬江姓老婦與孫女爭吵，孫女竟對她潑水砸杯，她憤而對孫女左臉甩一巴掌，隨即遭推倒跌坐在地成傷，結果還被孫女控告傷害，案經檢方起訴，新竹地院法官認為是孫女挑起這次攻擊，本身也應負責，加上江婦年事已高，因此諭知免刑。

判決書指出，7旬江姓婦人的兒子，是20歲鍾姓女子的繼父，鍾女小時候曾跟祖母同住，然而長大後，鍾女與母親跟江婦均相處不睦。

去年7月鍾女上門欲探視母親，江婦在客廳撞見，以為鍾女要搬回去，心生不快，祖孫遂發生口角爭執。

過程中鍾女竟持裝有水的玻璃杯，潑向祖母臉部與上半身，江婦不甘受辱，伸手打孫女左臉一巴掌，鍾女發狠用力將祖母推倒，江婦跌坐在地，無法起身，母女二人就這樣看著江婦，也未出手相助，由於地上都是水與玻璃碎片，江婦只得抓著鍾女的腿支撐起身，直到警方據報趕往處理。

被打一巴掌的鍾女，當場向警方表示要控告祖母傷害，還到醫院驗傷，醫師發現左臉頰有3乘2公分的挫傷。

法官認為，此事故起因孫女刻意對祖母潑水，而日常生活經驗中，此舉屬輕蔑、攻擊性行為，加上雙方年齡差距、輩份、場域的主客關係，孫女此舉顯然也有可責性。

且鍾女被祖母打一巴掌後，旋即反擊以手推倒祖母，導致江婦跌坐地上無法起身，加上自己僅受輕微挫傷，江婦犯罪情節輕微，顯可憐憫寬恕，加上無犯罪紀錄，且年事已高，本身也被推倒受傷，就算依刑法減輕其刑，仍嫌過重，因此諭知免除其刑，以示憫恤，並昭衡平。