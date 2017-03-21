動輒拳打腳踢同居女友 比國暴力男遭判刑

2017-03-21 19:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕比利時籍男子保羅將同居女子小雲（化名）當成出氣包，動輒對她拳打腳踢，還將她摔到床上，甚至強行撩陰，新竹地院依傷害與強制猥褻罪判處徒刑9月。

判決書指出，比利時籍男子保羅與同居女友小雲（化名）去年9月3日下午1點多，在新竹縣湖口鄉住處因細故發生爭吵，保羅竟徒手毆打小雲臉部，腳踢小雲腹部及腰部，並將她摔至床上，致小雲受有顏面、雙上肢、雙下肢與後背多處挫瘀傷。

且保羅不顧小雲用手推、用腳踢之反抗，強行以手碰觸及抓陰道得逞，以此強暴方式對小雲強行猥褻。

去年9月11日下午5時許，保羅又在住處徒手毆打小雲臉部、手部與腿部成傷，去年9月15日下午2時許，徒手毆打小雲臉部、後腦杓及掐脖子，且用腳踢腹部及屁股，再將小雲摔至床上，致小雲左眼、手臂胸部、肩膀多處挫瘀傷。

保羅坦承有將小雲摔到床上，也有發生拉扯，可能不小心踢到她，矢口否認傷害，辯稱不是故意，也坦承用手摸和抓陰道，且小雲當時並不同意。

案經檢方依3次傷害與1次強制猥褻罪嫌起訴保羅，新竹地院審結判刑9月。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆