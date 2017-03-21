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慘遭逆子撞死 孫松鶴開企管公司事業有成

2017-03-21  18:58

〔記者吳政峰、吳昇儒／新北報導〕「格魯伯資產管理有限公司」總經理孫松鶴，19日與兒子孫延年起口角，孫延年一時激動，開車撞死孫松鶴，當晚被汐止警方逮獲，依殺人等罪移送士林地檢署，目前羈押中。

61歲孫松鶴事業有成，公司位於汐止科學園區，負責企業管理顧問服務，並經營大型會議室租借、小型商務辦公室、公司登記、秘書服務、代接電話等業務。

除了上開項目，從孫松鶴介紹公司的影片中，他還從事創業輔導、房地產諮詢等服務，事業觸角非常多元，結識不少董、總字輩的人士，還曾與前監察院案長陳進利合影。

孫松鶴賺了不少錢，把錢匯到中國，供獨子孫延年讀書，孫延年上月回來探望爸爸，父子倆卻因細故口角，釀成無法挽回的家庭悲劇。

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  • 孫松鶴（左二）曾與前監察院院長陳進利（右二）合影，人脈很廣。（翻攝自YouTube）

    孫松鶴（左二）曾與前監察院院長陳進利（右二）合影，人脈很廣。（翻攝自YouTube）

  • 孫松鶴經營觸角廣泛。（翻攝自YouTube）

    孫松鶴經營觸角廣泛。（翻攝自YouTube）

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