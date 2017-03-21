色運將下藥指侵韓女 下月將精神鑑定

2017-03-21 18:28

［記者黃捷／台北報導］「Jerry Taxi Tour」車隊色運將詹侑儒，涉嫌對來台旅遊的3名韓國女大生下安眠藥，再指侵其中1女，士林地方法院今再開庭審理，因詹男曾至精神科看診，辯護律師周武榮認為他犯案時的精神狀態是量刑重點，聲請精神鑑定，法官也裁定於4月18日進行鑑定。

據了解，詹男僅承認下安眠藥，但辯稱藥物是至醫院看診時取得的，不知道裡面含有3、4級毒品成分，且否認指侵，法官因此欲傳喚遭指侵的韓女出庭作證，但她透過律師表示，不願意再來台灣，只希望法院能盡快審理。

檢方起訴指出，詹男因病定期至北市新光醫院看診，領取兩種分別具有4級毒品及3級毒品成分的安眠藥，他1月12日載3韓女出遊時，趁隙在飲料內摻入安眠藥，再送給3韓女飲用。

詹男見2女昏睡，將另1女送至士林夜市逛街，再將2女載往偏僻處，猥褻、指侵其中1女，事發隔天3韓女到超商買同款飲料，發現沒有苦味，驚覺被下藥報案，士林地檢署上月依欺瞞他人施用毒品、加重強制性交罪起訴，具體求刑15年。

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