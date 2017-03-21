疑不熟路況 貨車糗卡關渡橋機車道涵洞

2017-03-21 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕新北市淡水關渡大橋，今下午5時許傳出，一輛小貨車疑因路況不熟，誤闖往淡水方向的機車道，卻因車斗過高，不慎卡在涵洞中動彈不得，目前警方已到場前往處理當中。

有網友在臉書社團「細說淡水」貼文表示「小心囉，關渡橋下有車子卡住，機車小心」，透過畫面只見一輛貨車車斗卡在涵洞中，一名穿著黃色衣服的駕駛正忙著打電話聯絡，一旁有員警已到場處理當中。