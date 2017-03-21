台塑六輕聚苯乙稀廠粉塵爆炸 雲縣環保局開罰

2017-03-21 18:19

〔記者林國賢／雲林報導］台塑六輕園區台化公聚苯乙烯廠今天下午3點多發生塵爆事故，引發火災、濃煙大量排放、雲縣環保局依據空氣污染防制法第31條告發處分，後續將依照採證及採樣結果進行處分。

環保局長林長造表示，環保局接獲通報，立即指派同仁前往事故現場，並依程序進行採證及採樣作業。

林長造說，依據廠方提供資料，發生塵爆的儲槽存放化學品丙烯腈/丁二烯/苯乙烯樹脂基粉ABS Base Powder （ABS基粉）、主要使用於塑料加工或混料使用，並無危害成分。

雖大火在15分鐘撲滅，現場仍引發濃煙，稽查人員使用鋼瓶進行空氣採樣、氣相紅外光光譜分析儀，另針對附近空氣品質測站、監測車數據已進行監控中，將依據空氣污染防制法第31條告發，處分10至100萬元，後續將依照採證及採樣結果進行處分。